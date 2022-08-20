Про це повідомляє Кропивницька міська рада.

Старший солдат Микола Стеценко, 38-річний розвідник-кулеметник, загинув 11 серпня поблизу Мар’їнки. Цього ж дня в районі селища Піски рашисти убили 45-річного бойового медика, молодшого сержанта Ігоря Зінзури. Старший оператор групи спеціального призначення, 34-річний сержант Олександр Мельников загинув 17 серпня під Великою Новосілкою.

Героїв похоронили знайшли на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища у Кропивницькому Провести їх в останню путь прийшли рідні, друзі, бойові побратими.

Панахиду за загиблими відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк.







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