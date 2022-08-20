Кулеметник, медик, спецназівець. У Кропивницькому поховали полеглих на фронті захисників України
20 серпня кропивничани попрощалися з трьома земляками, які загинули на Донеччині
Про це повідомляє Кропивницька міська рада.
Старший солдат Микола Стеценко, 38-річний розвідник-кулеметник, загинув 11 серпня поблизу Мар’їнки. Цього ж дня в районі селища Піски рашисти убили 45-річного бойового медика, молодшого сержанта Ігоря Зінзури. Старший оператор групи спеціального призначення, 34-річний сержант Олександр Мельников загинув 17 серпня під Великою Новосілкою.
Героїв похоронили знайшли на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища у Кропивницькому Провести їх в останню путь прийшли рідні, друзі, бойові побратими.
Панахиду за загиблими відслужив єпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк.
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