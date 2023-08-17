Ну, бо не всім було очевидно, що висновки Держаудитслужби про визнання всього прибутку всіх постачальників Міноборони збитками держави – це абсурд, а у розпал війни – підрив обороноздатності.

Сьогодні була на засіданні парламентської робочої групи, де таки вдалось зібрати представників уряду, членів Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Порушила питання щодо висновків Держаудиту про прибуток постачальників Міноборони, який ДАСУ розцінила збитками держави.

Напрацьовано "дорожню мапу" з розв’язання цих питань. Маю надію, що з "дорожньою мапою" на руках посадовці не загубляться. І ми нарешті поставимо крапку в цих питаннях.

Ухвалена дорожня мапа передбачає:

привести урядову постанову 178, яку у березні 2022 року прийняли "на колінці", у відповідність із законом про мобілізаційні закупівлі;

ухвалено рішення про звернення до Мінекономіки щодо роз’яснення змістової складової (по прибутку);

ухвалено рішення про звернення до Мін’юсту щодо роз’яснення, чим керувались, погоджуючи нормативні акти (по прибутку);

розглянути можливість внесення зміни до актів Держаудитслужби в частині прибутку.

Замість підсумку: розголос працює, суспільний тиск працює. Маю надію, що чиновники запрацюють також. Ми домоглись розгляду питання!

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Але поки питання не врегульоване у нормативно-правовому полі, воно не розв'язане.

Вимагаю від уряду внормувати це в юридичній площині. Якщо ні, то буде продовження культового серіалу.

Довідково: У березні 2022 року Кабмін ухвалив постанову, яка мала прискорити закупівлі для Міноборони. У документі нічого не прописали про прибуток, тож Держаудитслужба тлумачила його так: якщо прибутки не вказані, значить їх не має бути, а отримані раніше треба повернути. Під загрозою зриву опинились всі закупівлі Міноборони — від шкарпеток до зброї.

Джерело

Про авторку. Дана Ярова, волонтерка, член Антикорупційної ради МОУ

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