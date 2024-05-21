Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні
У вівторок, 21 травня, актор із серіалу "Надприродне" та амбасадор фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування" Міша Коллінз прибув до української столиці
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні вранці приїхав на київський вокзал разом з помічником", - написав він.
Платформа United24 опублікувала відео з прибуття актора до української столиці на свої сторінці в Instagram.
"Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди", - зізнався Маша Коллінз на відео.
- 30 травня минулого року актор Міша Коллінз також приїжджав до Києва. Він підтримав Україну із перших днів повномасштабного вторгнення і став амбасадором UNITED24.
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