Актор з серіалу "Надприродне" Міша Коллінз прибув до Києва й зізнався у коханні Україні

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вранці приїхав на київський вокзал разом з помічником", - написав він.

Платформа United24 опублікувала відео з прибуття актора до української столиці на свої сторінці в Instagram.

"Я люблю тебе, Україно, і дуже дякую, що ти мене прийняла. Для мене велика честь повернутися сюди", - зізнався Маша Коллінз на відео.