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Акторка Різ Візерспун анонсувала серіал-приквел "Білявки в законі"

16 травня, 2024 четвер
00:53
Культура На фото: Різ Візерспун
Зміст

Американська акторка Різ Візерспун повідомила, що у 2025 році на екрани вийде приквел фільмів "Блондинка в законі": у серіалі йтиметься про шкільні роки культової героїні Ел Вудз

На своїй instagram-сторінці акторка опублікувала відео, на якому з'явилася в образі Ел Вудз - головної героїні американських фільмів 2000-х "Білявка в законі". 

"Перш ніж стати найвідомішою вегетаріанкою Близнюками за знаком зодіаку, яка закінчила Гарвардську школу права, вона була звичайною школяркою з 1990-х. І всі ви познайомитеся з нею наступного року на Amazon Prime Video. Я дуже схвильована", - написала акторка. 

Згодом в Amazon Prime Video підтвердили, що наразі розробляють серіал "Ель", який стане приквелом двох фільмів. Про це пише BBC. 

Акторка Різ Візерспун, яка виконувала роль Ел Вудз, стане продюсеркою серіалу. Втім, компанія не розголошує, хто зіграє культову героїню у підлітковому віці. 

  • Раніше студія Disney показала трейлер фільму "Муфаса: Король Лев" на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon та оголосила, що фільм вийде 20 грудня 2024 року.
Теги:
Суспільство
Кіно
США
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