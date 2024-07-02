Акторки Джуді Денч і Шан Філліпс стали першими за 193 роки жінками-учасницями чоловічого клубу "Гаррік"

Про це повідомляє The Guardian.

89-річна володарка нагороди Американської академії кіномистецтва, лауреатка премії BAFTA Джуді Денч та 91-річна британська акторка Шан Філліпс стали першими жінками, яким дозволили долучитися до джентльмен-клубу "Гаррік" (Garrick Club) у Лондоні. У травні учасники клубу вперше з 1831 року віддали свої голоси за рішення дозволити жінкам приєднатися.

Акторки отримали швидке членство під час щорічних загальних зборів клубу в понеділок, 1 липня. Досі жодну жінку не пускали до клубу без запрошення та супроводу чоловіка всередині будівлі.

Оголошення двох імен на початку зустрічі викликало оплески членів клубу "Гаррік". Попри те, що низка жінок, які обіймали провідні посади в британському істеблішменті, були одразу висунуті як потенційні жінки-члени, складний процес вступу до "Гарріка" може зайняти від двох до п’яти років. Такі новини викликали занепокоєння громадськості, адже це означає, що клуб не прийме своїх перших жінок раніше 2026 року.

У правилах клубу зазначено, що "генеральний комітет може на свій розсуд обирати чотирьох членів кожного року з огляду на їхню суспільну популярність чи відзнаку". Це означає, що до кінця року в членському списку клубу можуть бути чотири жінки.

Голосування за членство жінок у чоловічому клубі "Гаррік"

У березні видання The Guardian оприлюднило повний список членів джентльмен-клубу "Гаррік". Серед приблизно півтори тисячі членів клубу опинилися десятки суддів Високого, Верховного, Апеляційного та Окружного судів, сотні старших баристерів, десятки політиків, відомі музиканти та актори, зокрема Стівен Фрай, Бенедикт Камбербетч, Метью Макфейден та король Великої Британії Чарльз III.

Після цього члени клубу проголосували за рішення дозволити жінкам приєднатися до "виключно чоловічого" клубу.

Члени клубу сподівалися, що голосування покладе кінець шеститижневому ретельному дослідженню внутрішньої роботи клубу, спричиненому оприлюдненням списку з приблизно 60 імен найвпливовіших членів клубу. Ретельно охоронюваний список членів "Гарріка" показав, що клуб залишався оплотом британського істеблішменту, де все ще домінували чоловіки.

Жінки, які працюють у сфері мистецтва, також висловлювали розчарування протягом останніх кількох тижнів через велику кількість їхніх колег, які були членами клубу, куди жінкам дозволялося приходити лише як гостям, що супроводжували чоловіків.