Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі
У вівторок, 26 серпня, американська співачка Тейлор Свіфт та гравець Національної футбольної ліги (NFL) Тревіс Келсі оголосили про заручини
Про це пише Reuters.
У своєму дописі в Instagram зірка Тейлор Свіфт повідомила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі.
"Ваша вчителька англійської та ваш вчитель фізкультури одружуються", - написала вона.
Свіфт і Келсі по 35 років. Вони почали стосунки у 2023 році після концерту співачки на стадіоні Arrowhead, де грає команда Келсі. У подкасті "New Heights" футболіст зізнався, що засмутився через те, що не зміг особисто зустрітися з Тейлор.
- 12 серпня Тейлор Свіфт оголосила про вихід свого 12-го студійного альбому The Life of a Showgirl незабаром після того, як на її сайті з’явився таємничий зворотний відлік.
