Американська співачка Тейлор Свіфт оголосила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі

Про це пише Reuters.

У своєму дописі в Instagram зірка Тейлор Свіфт повідомила про заручини зі спортсменом Тревісом Келсі.

"Ваша вчителька англійської та ваш вчитель фізкультури одружуються", - написала вона.

Свіфт і Келсі по 35 років. Вони почали стосунки у 2023 році після концерту співачки на стадіоні Arrowhead, де грає команда Келсі. У подкасті "New Heights" футболіст зізнався, що засмутився через те, що не зміг особисто зустрітися з Тейлор.