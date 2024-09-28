Андрій Любка за допомогою свого щоденника "Війна з титульного боку" збиратиме кошти для ЗСУ в Північній Америці
Письменник та волонтер Андрій Любка вирушає в благодійний тур Канадою та США
Мандрівку буде присвячено презентації його нової книжки "Війна з тильного боку", розповів журналіст, історик і письменник Вахтанг Кіпіані на своєму авторському ТГ-каналі UkrDiaspora.
Під час туру літератор збиратиме кошти на автомобілі для ЗСУ.
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"Підтримайте тур і збори! Андрій на даний момент зібрав разом зі своїми читачами кошти на понад 300 автомобілів для підрозділів Сил Оборони України", - закликав Кіпіані українців США та Канади.
Як свідчить афіша туру, протягом жовтня 2024 року Любка побуває у 8 містах (по 4 в кожній з обох країн).
Про що нова книга Любки
Як зазначається в анотації, "Війна з тильного боку" - це своєрідний щоденник, у якому Андрій Любка закарбовує власні почуття й пережите під час небезпечних волонтерських виїздів і створює панораму життя українців за повномасштабного вторгнення.
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Книжку також оздоблено світлинами, які зробив сам автор під час своїх поїздок на прифронтові території.
"Ця проза - про війну з тильного боку, зі спини, з тилу; про поїздки на фронт, волонтерство і щоденні виклики цивільного життя. Багата на деталі, цікаві розповіді й описи реальних пригод, ця книга створює панорамну картину життя в Україні під час війни. Нон-фікшн про письменника, який раптово для себе стає волонтером і постачає джипи для української армії. Щоденник? Так, але не тільки", - мовиться на сайті Андрія Любки.
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