"А яка тоді роль і місце Міністерства оборони?!" Новопризначений комбат Варакін з 58 бригади обурений тим, що "потрібно все знаходити самому"

Про це військовий написав у себе на фейсбуці.

"Ти стаєш комбатом! І що відбувається!? На 11-му році війни... А нічого нового! Проблеми всі ті ж самі! Тобі потрібно все знаходити самому! Ну, ти можеш забити на все і казати: "А в мене цього немає, тому я воювати не можу"! Але тоді ти не будеш ефективно нищити ворога, твої бійці швидко "закінчаться", і все!", - зазначив Варакін.

"Тобі необхідно надати бійцю все необхідне - ні, не так - все необхідне, для того, щоб він воював якісно, комфортно, з великим бажанням! А це місце, де спати, помитись, попрати свої речі! Забезпечити автівкою, інфраструктурою, дронами, "літаками", боєприпасами, старлінками, оплатою за старлінки, генераторами, екофлоу, психологічним супроводом, ноутбуками, планшетами, принтерами, телевізорами, ретрансляторами, РЕБами (саме болюче) і ще купою всього, яке ти не отримуєш від держави, а всілякими шляхами знаходиш самостійно! В мене тоді питання: яка роль і місце Міністерства оборони в цьому процесі?!", - описав стан справ комбат, який нещодавно отримав це призначення.

"В мене є мрія! Як це відбувається в арміях світу! Де командир бере список, пише заявку і в нього на ранок все це є! Чи буде в нас колись таке?! Куди йдуть всі мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей нас постійно забезпечувати! Чи почне держава думати саме про нас, про наші потреби?!", - підсумував Варакін.

Що відомо про Сергія Варакіна

За даними фонду "Повернись живим", Сергій Варакін розпочинав 2014 року із волонтерства. У 2016-му приєднався до війська й очолив спершу взвод, а потім роту снайперів у 58 ОМПБр.

Його бійці пройшли сертифіковану підготовку задля використання бойових FPV-дронів і нині це повноціннний батальйон БПЛА у складі 58 бригади, де Сергія призначено командиром.