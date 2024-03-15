"Антитіла" передали 5 тис. тактичних аптечок для спецпідрозділів ГУР
Українські музиканти гурту "Антитіла" передали 5 тис. тактичних аптечок для спецпідрозділів ГУР МО України, гроші на які зібрали під час навколосвітнього туру
Про це повідомляє ГУР МО України в телеграм-каналі.
Музиканти українського гурту "Антитіла", які 7 місяців прослужили добровольцями у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедики, передали воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України 5 тис. тактичних аптечок, укомплектованих за стандартами НАТО.
Кошти на них артисти зібрали під час навколосвітнього туру гурту "Антитіла", під час якого вони відіграли концерти в країнах Європи, Канаді, США, Австралії, Новій Зеландії.
"Хлопці не просто закупили готові аптечки, було придбано найкращі засоби для збереження життя наших захисників. Затим, разом з фондом United Help Ukraine, кожен комплект збирався вручну. Набір аптечок формувався на основі фронтового досвіду роботи українських парамедиків", - уточнили в ГУР.
"Антитіла" планують також продовжити збирати кошти, зокрема щоб придбати бойові катери, FPV-дрони, дрони великого радіуса дії.
Раніше Тарас Тополя, який з початку повномасштабної війни служив у 130 батальйоні ТрО, заявив, що повернеться на фронт, якщо скаже Валерій Залужний.
Наприкінці серпня 2022 року Валерій Залужний відрядив з півночі Харківської області до Києва учасників гурту для нового завдання - мистецьких акцій за кордоном і соціальної роботи. За цей час Тарас Тополя багато займався волонтерством, відіграв благодійні концерти за кордоном, а також випустив кліп "Фортеця Бахмут", знятий на передовій.
На 23 серпня 2024 року "Антитіла" запланували стадіонний концерт у Ялті. І це не жарти. Сам Тополя каже, що виступ у Криму треба розглядати як абсолютно реалістичну подію. За словами артиста, за перший тиждень було продано кілька тисяч квитків.
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