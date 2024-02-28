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Артфорум "Космогонія: ключ до майбутнього": у Луцьку обговорять майбутнє України та людства

28 лютого, 2024 середа
12:13
Культура

29 лютого у Луцьку, в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, відбудеться п'ятий міжнародний артфорум "Космогонія: ключ до майбутнього"

Еспресо - інформаційний партнер події. 

У Луцьку зберуться провідні дослідники та науковці, щоб обговорити майбутнє людства, нашої планети та України. Анонсовано дискусії про технології, соціальні зміни, глобальні виклики, біотехнології та штучний інтелект. Будуть розглянуті потенційні сценарії майбутнього людства, спираючись на інтеграцію науки, філософії, культури, історії, мистецтва і технологічних досягнень.

Організатори збирають учасників як офлайн, так і онлайн. Передбачено чотири тематичні секції: футурологія, теологічні та філософські виміри майбутнього, культурні аспекти та соціальні аспекти, астрологія та метафізика.

Серед спікерів: Олександр Філоненко, Богдан-Олег Горобчук, Юрій Чорноморець, Орест Голубець, Віктор Корсак, Анатолій Дністровий, Наталя Кривда та інші.

Для офлайн участі в артфорумі  потрібна реєстрація. Програма, спікери та реєстрація

Місце проведення: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку (КРЦ Адреналін Сіті). 

Артфорум у Музеї Корсаків відбудеться у межах мистецько-освітнього проєкту "Космогонія", який поєднує у собі мистецтво, функціональність та філософію: сотні артоб'єктів, показ вистав, перформансів, виставок, проведення освітніх заходів та неформальних івентів. У межах проєкту створюється найбільша у світі живописна картина на полотні площею 2 000 м2. Куратор проекту - фундатор Музею, Віктор Корсак, картину створює знаковий український художник з Горлівки – Петро Антип.
 

Теги:
Новини
Луцьк
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2024, середа
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