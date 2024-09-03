Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Артисти, про яких "Телебачення Торонто" випустило відео, відповіли на критику щодо переїзду за кордон

Артисти, про яких "Телебачення Торонто" випустило відео, відповіли на критику щодо переїзду за кордон

Дар'я Тарасова
3 вересня, 2024 вiвторок
13:24
Культура

Українські музиканти, яких "Телебачення Торонто" згадало в сюжеті "Хто втік з України", відповіли на закиди журналістів та пояснили свою позицію

Зміст

Відповіді артистів і гуртів зʼявилися в їхніх соцмережах.

1 вересня на YouTube-каналі "Телебачення Торонто" вийшов сюжет про українських артистів, які після початку повномасштабної війни виїхали з України. Увагу журналістів привернули "купа селеб, напівселеб та чвертьселеб призовного віку, які якимось чином перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення, і не повертаються на батьківщину, хоча мають таку можливість". 

У випуску згадуються комік Андрій Щегель, журналіст Олексій Печій, актор Богдан Юсипчук, продюсер і репер Потап, гурти Hardkiss, 0%Mercury, Quest Pistols, Stoned Jesus, Jinjer, Space of Variations, Sinoptik, продюсер електронної музики Koloah, художник і режисер Микола Рідний та театральний режисер Стас Жирков. На початку відео ведуча Ярослава Кравченко уточнює, що у відео команда "Телебачення Торонто" вирішила дізнатися, як ці публічні люди пояснюють своїм прихильникам те, що опинились за кордоном і досі там, як комунікують, чим виправдовують свої кроки.

Відео викликало резонанс у коментарях та в соцмережах. Деякі з фігурантів сюжету "Телебачення Торонто" уже прокоментували інформацію, озвучену у випуску.

Реакція гуртів Stoned Jesus та 0%Mercury

Фото: facebook Stoned Jesus

 

Так, у facebook гурту Stoned Jesus зʼявилася реакція фронтмена бенду Ігоря Сидоренка. У "Телебачення Торонто" заявили, що зміни в складі гурту, про які соліст повідомив у квітні 2024 року, сталися нібито через те, що один із колишніх учасників Stoned Jesus пішов у ЗСУ, а сам Ігор давно в Європі.

Сидоренко зазначив, що рішення про зміну складу гурту було прийняте давно, один колишній учасник дійсно служить в ЗСУ від початку вторгнення і їздив з музикантами в тури.

"Через складнощі, пов'язані з поєднанням ролі військового та музиканта, Діма був проти афішування цього факту. Ці ж складнощі й стали причиною, через яку ми домовились зупинити співпрацю. Ми продовжуємо підтримувати контакт — і особистий, і по запитах та донатах", - написав Сидоренко.

Він також уточнив, що продовжив діяльність гурту без іншого учасника через непорозуміння стосовно нових пісень. У складі Stoned Jesus нині двоє нових учасників. 

"З Юрою ми вже працювали раніше над альбомом мого сольного проєкту Arlekin. Андрій — його рідний брат, обоє непридатні за станом здоров'я (зір). Я ще зі студентських років також був визнаний непридатним до служби, маю вроджені проблеми з серцем і щодня приймаю ліки. Коли від Мінкульту почали надходити відмови у виїзді, я оновив дані та виїхав, щоб мати можливість робити те, що ми робимо", - додав фронтмен гурту.

Гурт 0%Mercury залишив коментар під самим відео на YouTube. У випуску "Телебачення Торонто": повідомили, що під час виступів у Європі гурт "загубив" спочатку басиста, а потім і барабанника, а тепер грає концерти в Європі та Україні з різним складом.

Фото: instagram 0%Mercury

 

У своєму коментарі 0%Mercury назвали інформацію про гурт "неповною і маніпулятивною". 

"Наразі гурт веде активну благодійну діяльність в Україні і, найголовніше, інформаційну за кордоном. Тому, щоб мати таку можливість, ми ухвалили рішення запрошувати для виступів сесійних (тимчасових) музикантів. Більшість постійних учасників гурту перебувають в Україні і не збираються їхати звідси", - написали музиканти.

Вони підтвердили, що басист Павло справді виїхав до Німеччини. Проте "зробив це, скориставшись своїм законним правом перетину кордону, не порушуючи українського законодавства, вже після того, як повернувся з європейського туру до України, і шляхом, ніяк не пов'язаним з Міністерством культури".

"Інформація з приводу колишнього барабанника, який виїхав під час першого європейського туру, не повідомивши гурт про свої наміри, відповідає дійсності. Але є виключно його відповідальністю. Гурт був змушений скасувати заплановані благодійні концерти в Україні через цей факт та шукати заміну. Людина, яка замінила колишнього барабанника, вже два роки є постійним учасником гурту", - додали 0%Mercury. 

Фото: скриншот з YouTube

У відео "Телебачення Торонто" повідомило, що надіслало запит до Мінкультури щодо існування методів впливу на тих, хто порушив свої зобов’язання та не повернувся після гастролей. У відповідь їм заявили, що надання дозволів для виїзду за кордон належить до повноважень Державної прикордонної служби. Тому редакція пішла до ДПС, де їм повідомили, що не зобов’язані контролювати перевищення строків перебування осіб за кордоном та неповернення їх в Україну, а також не ведуть таких обліків.

Як відреагувала редакція "Телебачення Торонто"

У відповідь на обурення згаданих у випуску артистів "Телебачення Торонто" зазначило, що вони досліджували саме публічну комунікацію артистів зі співгромадянами, яка виявилася "або ніякою, або не дуже переконливою". 

"У своїй заяві 0%Mercury стверджує, що басист гурту Павло Іванюшин виїхав до Німеччини, і наголошує, що він зробив це законним шляхом. Ок, але ми навіть не розглядали питання законності чи незаконності виїзду Павла, і ніде не стверджували що він це зробив незаконно. Натомість з України він таки пропав, і таки знайшовся в Європі. Щодо драмера, який "загубився в турі Європою" у 2022 році, у своїй заяві гурт підтвердив цю інформацію", - наголосили журналісти.

Вони додали, що погоджуються, що гурт не може вплинути на ухвалення "складного рішення" дорослої людини, але "гурт цілком відповідає за те, що втікач-драмер знову з’явився у складі гурту під час гастролей за кордоном вже у 2023 році, зокрема, на конкурсі Wacken Metal Battle".

Коментуючи відповідь фронтмена Stoned Jesus, "Телебачення Торонто" відзначило невідповідності між словами Ігоря Сидоренка та їхньою інформацією.

"За його словами, коли від Мінкульту почали надходити відмови у виїзді, він "оновив дані та виїхав, щоб мати можливість робити те, що ми робимо". Згідно з даними наших джерел, про які ми говоримо у відео, останній раз пан Сидоренко перетинав кордон, коли в’їхав у березні 2023 року з Румунії до України, натомість інформація про наступний офіційний перетин кордону у пунктах пропуску відсутня. Власне, тому питання, як і коли фронтмен виїхав з України – досі є для нас великою загадкою, про що ми і сказали у відео. У свіжій заяві гурту про це нічого конкретного теж не сказано", - додали представники редакції.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
скандал
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Віталій Бесараб
31 серпня, 2024 субота
"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії
Автор Микола Княжицький
2 вересня, 2024 понедiлок
Небезпечний експеримент: школи на межі закриття
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
Начштабу "Азову" Кротевич розповів, які плани у росіян, якщо вони окупують Покровськ
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 45.25
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 вересня
13:32
російська школа
Мілітаризація молоді: у розвідці Британії заявили, що російських дітей зі школи готують до війни
13:13
Збирали дані про українських діячів та підірвали колію на Полтавщині: екснардепу від "Партії регіонів" та його спільникам оголосили підозру
13:09
ракета
США та Велика Британія планують безстроково продовжити пакт про співробітництво у сфері ядерної зброї
12:47
РФ атакувала Харків 1 вересня
Удар РФ по Харкову 1 вересня: у лікарні помер 21-річний фельдшер, який потрапив під повторний обстріл
12:44
Гізо Углава
Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнили "за вчинення дисциплінарного проступку"
12:36
Ексклюзив
Покровський напрямок необхідно підсилити підрозділами ГУР та СБУ, - генерал-лейтенант Романенко
12:36
США космос наука технології
Астронавти, застряглі на МКС через несправність Boeing Starliner, повідомили про моторошні звуки, що доносились з корабля
12:35
Шмигаль
Єдина платформа житлово-комунальних послуг: уряд запускає експериментальний проєкт
12:30
Колаборант Олег Носенко
У Маріуполі скоїли замах на окупаційного чиновника Носенка: він у важкому стані, - Андрющенко
12:23
фейк
"Дозвіл Україні від США на удари вглиб РФ призведе до ядерної війни": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 3 вересня
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі в екосистемах
12:12
Новини компаній
Бронеавтомобіль Варта 2
Новий вітчизняний бронеавтомобіль презентували на міжнародній виставці
12:09
Оновлено
Мі-8 ВКС РФ
У Росії знайшли вертоліт Мі-8, що зник на кордоні з Бурятією
12:08
OPINION
Володимир Ар'єв
Країна котиться до страшних наслідків
12:00
Оновлено
Нестор Шуфрич
Просував проросійські ідеї у ЗМІ і фінансував росгвардію в Криму: до суду передали справу Шуфрича
11:59
Антиукраїнські фейсбук-сторінки у Польщі
У ЦПД назвали найбільші антиукраїнські фейсбук-сторінки у Польщі та наративи, які вони просувають
11:54
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висунули кандидатури жінок до наступного складу Єврокомісії
11:49
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення без світла залишаються 545 населених пунктів України: ситуація в енергосистемі 3 вересня
11:46
спека
Літо цього року у Києві стало другим найспекотнішим в історії спостережень
11:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як переживають війну українські школярі та як починався український наступ на Курську область Росії. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
11:32
РФ атакувала локомотив
РФ атакувала інфраструктуру та рухомий склад Укрзалізниці на Сумщині та Дніпропетровщині
11:29
Данило Гетманцев
У комітеті Ради заявили, що економічне бронювання можуть запровадити цьогоріч
11:18
Ексклюзив
Іранська ракета Fateh-110
Ризики існують, але дещо перебільшені: Згурець про передачу Росії іранських балістичних ракет
11:12
На фото: Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне пише сценарій до приквелу культової драми "Роккі"
11:09
Польща
Нічого не знайдено: у Польщі дев'ятий день поспіль шукають "невідомий об'єкт", який залетів на територію країни 26 серпня
11:02
погода, Львів
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
10:50
ФСБ
Нібито за співпрацю з українськими спецслужбами: у Росії двох чоловіків засудили до 16 та 20 років
10:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:25
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
10:25
Танцювальний театр Insha Dance Company вирушає в тур Україною
10:22
Ексклюзив
Ворог не покидає спроб зайти в Торецьк, - боєць ЗСУ Ієвлєв
10:13
Камала Гарріс
Гарріс значно збільшила відрив від Трампа серед жінок, - опитування
10:03
ЗСУ
"Географічно перебувала не у вигідній позиції": офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про вихід із Новогродівки
10:02
OPINION
Святослав Павлюк
Звільнення Кудрицького — плювок в обличчя партнерів
09:48
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС через атаку РФ 2 вересня пошкоджено лінію електроживлення: Енергоатом попередив про підвищений ризик небезпеки
09:37
Атака Донеччини 2 вересня
На Донеччині через обстріли РФ за добу загинули дві людини, ще 12 отримали поранення
09:37
Ізраїль, ЦАХАЛ
Велика Британія призупинила дію 30 з 350 ліцензій на експорт зброї до Ізраїлю
09:30
Оновлено
обстріл Херсона
Уранці через удар РФ по Херсону та області загинув чоловік, постраждали двоє цивільних: 14-річна дитина у важкому стані
09:29
Volkswagen
Вперше за 87 років: Німеччина планує закрити заводи Volkswagen у країні
09:05
Оновлено
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі: дві людини постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV