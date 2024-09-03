Артисти, про яких "Телебачення Торонто" випустило відео, відповіли на критику щодо переїзду за кордон

Відповіді артистів і гуртів зʼявилися в їхніх соцмережах.

1 вересня на YouTube-каналі "Телебачення Торонто" вийшов сюжет про українських артистів, які після початку повномасштабної війни виїхали з України. Увагу журналістів привернули "купа селеб, напівселеб та чвертьселеб призовного віку, які якимось чином перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення, і не повертаються на батьківщину, хоча мають таку можливість".

У випуску згадуються комік Андрій Щегель, журналіст Олексій Печій, актор Богдан Юсипчук, продюсер і репер Потап, гурти Hardkiss, 0%Mercury, Quest Pistols, Stoned Jesus, Jinjer, Space of Variations, Sinoptik, продюсер електронної музики Koloah, художник і режисер Микола Рідний та театральний режисер Стас Жирков. На початку відео ведуча Ярослава Кравченко уточнює, що у відео команда "Телебачення Торонто" вирішила дізнатися, як ці публічні люди пояснюють своїм прихильникам те, що опинились за кордоном і досі там, як комунікують, чим виправдовують свої кроки.

Відео викликало резонанс у коментарях та в соцмережах. Деякі з фігурантів сюжету "Телебачення Торонто" уже прокоментували інформацію, озвучену у випуску.

Реакція гуртів Stoned Jesus та 0%Mercury

Фото: facebook Stoned Jesus

Так, у facebook гурту Stoned Jesus зʼявилася реакція фронтмена бенду Ігоря Сидоренка. У "Телебачення Торонто" заявили, що зміни в складі гурту, про які соліст повідомив у квітні 2024 року, сталися нібито через те, що один із колишніх учасників Stoned Jesus пішов у ЗСУ, а сам Ігор давно в Європі.

Сидоренко зазначив, що рішення про зміну складу гурту було прийняте давно, один колишній учасник дійсно служить в ЗСУ від початку вторгнення і їздив з музикантами в тури.

"Через складнощі, пов'язані з поєднанням ролі військового та музиканта, Діма був проти афішування цього факту. Ці ж складнощі й стали причиною, через яку ми домовились зупинити співпрацю. Ми продовжуємо підтримувати контакт — і особистий, і по запитах та донатах", - написав Сидоренко.

Він також уточнив, що продовжив діяльність гурту без іншого учасника через непорозуміння стосовно нових пісень. У складі Stoned Jesus нині двоє нових учасників.

"З Юрою ми вже працювали раніше над альбомом мого сольного проєкту Arlekin. Андрій — його рідний брат, обоє непридатні за станом здоров'я (зір). Я ще зі студентських років також був визнаний непридатним до служби, маю вроджені проблеми з серцем і щодня приймаю ліки. Коли від Мінкульту почали надходити відмови у виїзді, я оновив дані та виїхав, щоб мати можливість робити те, що ми робимо", - додав фронтмен гурту.

Гурт 0%Mercury залишив коментар під самим відео на YouTube. У випуску "Телебачення Торонто": повідомили, що під час виступів у Європі гурт "загубив" спочатку басиста, а потім і барабанника, а тепер грає концерти в Європі та Україні з різним складом.

Фото: instagram 0%Mercury

У своєму коментарі 0%Mercury назвали інформацію про гурт "неповною і маніпулятивною".

"Наразі гурт веде активну благодійну діяльність в Україні і, найголовніше, інформаційну за кордоном. Тому, щоб мати таку можливість, ми ухвалили рішення запрошувати для виступів сесійних (тимчасових) музикантів. Більшість постійних учасників гурту перебувають в Україні і не збираються їхати звідси", - написали музиканти.

Вони підтвердили, що басист Павло справді виїхав до Німеччини. Проте "зробив це, скориставшись своїм законним правом перетину кордону, не порушуючи українського законодавства, вже після того, як повернувся з європейського туру до України, і шляхом, ніяк не пов'язаним з Міністерством культури".

"Інформація з приводу колишнього барабанника, який виїхав під час першого європейського туру, не повідомивши гурт про свої наміри, відповідає дійсності. Але є виключно його відповідальністю. Гурт був змушений скасувати заплановані благодійні концерти в Україні через цей факт та шукати заміну. Людина, яка замінила колишнього барабанника, вже два роки є постійним учасником гурту", - додали 0%Mercury.

Фото: скриншот з YouTube

У відео "Телебачення Торонто" повідомило, що надіслало запит до Мінкультури щодо існування методів впливу на тих, хто порушив свої зобов’язання та не повернувся після гастролей. У відповідь їм заявили, що надання дозволів для виїзду за кордон належить до повноважень Державної прикордонної служби. Тому редакція пішла до ДПС, де їм повідомили, що не зобов’язані контролювати перевищення строків перебування осіб за кордоном та неповернення їх в Україну, а також не ведуть таких обліків.

Як відреагувала редакція "Телебачення Торонто"

У відповідь на обурення згаданих у випуску артистів "Телебачення Торонто" зазначило, що вони досліджували саме публічну комунікацію артистів зі співгромадянами, яка виявилася "або ніякою, або не дуже переконливою".

"У своїй заяві 0%Mercury стверджує, що басист гурту Павло Іванюшин виїхав до Німеччини, і наголошує, що він зробив це законним шляхом. Ок, але ми навіть не розглядали питання законності чи незаконності виїзду Павла, і ніде не стверджували що він це зробив незаконно. Натомість з України він таки пропав, і таки знайшовся в Європі. Щодо драмера, який "загубився в турі Європою" у 2022 році, у своїй заяві гурт підтвердив цю інформацію", - наголосили журналісти.

Вони додали, що погоджуються, що гурт не може вплинути на ухвалення "складного рішення" дорослої людини, але "гурт цілком відповідає за те, що втікач-драмер знову з’явився у складі гурту під час гастролей за кордоном вже у 2023 році, зокрема, на конкурсі Wacken Metal Battle".

Коментуючи відповідь фронтмена Stoned Jesus, "Телебачення Торонто" відзначило невідповідності між словами Ігоря Сидоренка та їхньою інформацією.

"За його словами, коли від Мінкульту почали надходити відмови у виїзді, він "оновив дані та виїхав, щоб мати можливість робити те, що ми робимо". Згідно з даними наших джерел, про які ми говоримо у відео, останній раз пан Сидоренко перетинав кордон, коли в’їхав у березні 2023 року з Румунії до України, натомість інформація про наступний офіційний перетин кордону у пунктах пропуску відсутня. Власне, тому питання, як і коли фронтмен виїхав з України – досі є для нас великою загадкою, про що ми і сказали у відео. У свіжій заяві гурту про це нічого конкретного теж не сказано", - додали представники редакції.