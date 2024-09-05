Авторка "Спитайте Мієчку" Кузнєцова продала право першого прочитання нового рукопису за донат 157 тис. грн

Про це вона повідомила у facebook.

Українська письменниця, авторка романів "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі" та "Драбина" Євгенія Кузнєцова оголосила результати імпровізованого благодійного онлайн-аукціону. Наприкінці серпня вона виставила на продаж право стати першою людиною, яка прочитає рукопис нової книжки, яку вона планує завершити у вересні.

Увечері 4 вересня Кузнєцова підбила підсумки та оголосила результати аукціону. Переможцями стали троє людей, які зробили найбільші ставки. Разом вони заплатять 157 тис. грн, які будуть передані фонду "Гуркіт" на міномети для українських військових. Ця сума становить 15% вартості міномета.

Попри те, що на старті аукціону було оголошено, що право першого прочитання буде унікальним і його отримає одна людина, троє переможців аукціону погодилися з таким результатом благодійного розіграшу. Вони зможуть прочитати нову книжку раніше за всіх, включно з редакторами та видавцями.

"Оля, Олексій та Іван скинулись і заплатили 157 тис. грн на міномети і отримають рукопис мого нового роману одразу після фінальної крапки. Окремо дякую Мирославі за 10 тис. грн і право продовжити аукціон. Чого вартий цей текст? - спитають читачі і критики. Він вже точно вартий 15% ціни міномета", - написала Кузнєцова.

Раніше повідомлялося, що письменниця влаштувала аукціон, виставивши право першого прочитання нового рукопису на продаж. Перша ставка була в книгарні "Сенс", а за першу годину аукціону онлайн вартість виросла до 25 тис. грн.



