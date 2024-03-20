Бабуся Аріани Гранде у 98 років встановила новий рекорд чарту Billboard Hot 100
Композиція Ordinary Things Аріани Гранде встановила рекорд Billboard Hot 100 як пісня, написана найстаршою музиканткою - 98-річною Марджорі Гранде
Про це пише People.
Композиція Ordinary Things американської попзірки, володарки "Греммі" Аріани Гранде, записана у співавторстві з Nonna, встановила новий рекорд у Billboard Hot 100. Вона потрапила до чарту Billboard Hot 100 та посіла 55-те місце.
Nonna, вказана як співавторка треку, - це 98-річна бабуся зірки Марджорі Гранде. Жінка стала найстаршою музиканткою, яка потрапила у чарт Billboard Hot 100.
Марджорі з’являється в кінці пісні Ordinary Things. У композиції вона розмовляє з Аріаною та ділиться мудрістю про стосунки, згадуючи своє заміжжя з покійним чоловіком Френком.
"Ніколи не лягай спати, не поцілувавши на добраніч. Це найгірше, що можна зробити. Ніколи, ніколи цього не роби. І якщо вам незручно це робити, ви не в тому місці – виходьте", - каже Nonna.
Ordinary things увійшла до нового альбому Eternal Sunshine, який посів перше місце в Billboard 200.
Марджорі отримала титул найстаршої після покійного Фреда Стобо, якому було 96 років, коли він потрапив у чарт Billboard.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе