Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Бандуристка Krutь хотіла мобілізуватися, але вирішила, що за кордоном буде кориснішою

Бандуристка Krutь хотіла мобілізуватися, але вирішила, що за кордоном буде кориснішою

26 січня, 2024 п'ятниця
15:45
Культура KRUTЬ (Марина Круть)

Українська співачка й бандуристка Марина Круть поділилася, що хотіла потрапити у військо, але зрозуміла, що принесе більше користі, збираючи гроші на виступах за кордоном

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "hromadske.зміст".

Українська бандуристка Марина Круть, яка виступає під сценічним імʼям Krutь, розглядала варіант служби у лавах ЗСУ. Вона хотіла вирушити на фронт захищати Україну від російських загарбників.

"З приводу мобілізації жінок. Чесно, за півтора року в мене були спроби. Я себе часто питала, що я могла б робити. Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті, – це може бути, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути доброю бойовою медикинею, треба мати медичну освіту бажано. Тобто треба докласти багато зусиль. Але одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Та є один нюанс. Я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", - зізналась музикантка.

Вона поділилась, що знайомі відмовляли її від цієї ідеї.

"Я розуміла, чому я хочу піти туди. Я сіла й поговорила з собою, яка моя найбільша цінність. І зрозуміла, що мені треба їхати за кордон і говорити за Україну, збирати там гроші. Я буду в цьому все-таки кориснішою, поклавши руку на серце", – зауважила Krutь.

Артистка уточнила, що, якби мобілізація жінок була обов'язковою, вона б вирушила на фронт без вагань. Разом із тим вона не виключає, що така можливість їй ще випаде.

"Я не знаю, скільки буде тривати ця війна. Можливо, так станеться, що я ще мобілізуюся. Просто я не вмію нічого робити", – додала бандуристка.

Наразі Марина Круть половину свого часу живе в Україні, а половину перебуває у розʼїздах, виступаючи з благодійними концертами та збираючи кошти на дрони для української армії. Вона зізнається, що хотіла б більше бувати вдома, але наразі у такій діяльності вбачає свою місію.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
мобілізація
Читайте також:
Андрій Юсов
25 січня, 2024 четвер
Падіння Іл-76: до моргу доставили 5 тіл, на борту мали перебувати російські VIP-персони, - Юсов
Володимир Путін
26 січня, 2024 п'ятниця
Путін надіслав сигнал США про готовність до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
26 січня, 2024 п'ятниця
Падіння Іл-76: Лубінець розповів, що в так званому списку на обмін, поширеному РФ, є прізвища тих, кого вже обміняли
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.66
    Купівля 37.66
    Продаж 38.29
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 січня
17:09
Сі Цзіньпін літак
Україна запросила Сі Цзіньпіна на саміт щодо Формули миру в Швейцарії
17:03
Без Пушкінської, Омської та Дагестанської: у Харкові перейменували 65 вулиць, назви яких пов’язані з Росією
17:02
прапор Росії
КБФ: Росія провокує нестабільність по всьому світу
17:00
Біатлон, Христина Дмитренко
Біатлон: Дмитренко принесла Україна першу медаль ЧЄ-2024
16:59
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Новогродівку і Красногорівку на Донеччині: загинула жінка, поранено дитину
16:51
Німеччина уряд
У Німеччині в соцмережі Х викрили дезінформаційну кампанію росіян
16:48
Володимир Зеленський
Зеленського порівняли зі Сталіним: добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 26 січня
16:42
Tesla авто
Tesla відкликає близько 200 тис. автомобілів через збій у програмному забезпеченні
16:39
Юрген Клопп
Клопп оголосив, що залишає посаду головного тренера "Ліверпуля"
16:37
відключення електроенергії
Борги за світло: Yasno почне вимикати споживачів уже наприкінці січня
16:32
переселенці
Шмигаль заявив, що з 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО. Кому залишать виплати
16:25
Ексклюзив
Білоруська армія має реальну готовність до вторгнення в Україну, - засновник ініціативи силовиків проти Лукашенка Азаров
16:23
РФ атакувала Херсонщину: поранено жінку й підлітка
16:20
На фото: Емблема Євробачення-2024
Румунія відмовилася від участі в Євробаченні-2024
16:11
суд ООН
Суд ООН зобов'язав Ізраїль запобігати загибелі цивільних у Газі
16:02
OPINION
Борис Бабін
Стисло про Іл-76 у Білгородській області. Суто факти та їхня юридична оцінка
15:56
Зеленський
Доручив підготувати плани захисту населених пунктів і критичних обʼєктів із повітря: Зеленський провів Ставку
15:49
dermasensor
Вчені створили пристрій на основі ШІ для діагностики трьох найпоширеніших видів раку
15:45
кібербезпека
США та Південна Корея провели перші спільні навчання з кібербезпеки
15:43
Ексклюзив
військова техніка окупантів
На Лиманському напрямку велика кількість бронетехніки ворога догорає перед нашими позиціями: 21-ша ОМБр
15:41
Давид Арахамія
"Не такі великі, як люди собі уявляють": Арахамія запропонував розкрити інформацію про втрати України у війні з РФ
15:37
система оповіщення сирена
У Харкові депутати підтримали створення диференційованої системи оповіщення про тривогу. Що зміниться
15:24
Скарга ексрозвідника Червінського на бездіяльність ДБР: суд розглядає апеляцію у справі
15:14
На фото: Микита Кологривий
Актор російського серіалу "Слово пацана" Кологривий потрапив до "Миротворця"
14:48
Габріелюс Ландсбергіс
Україна хоче перенести частину виробництва безпілотників до Литви, – голова МЗС республіки
14:47
В Україні ввели в експлуатацію нову свердловину: з неї можна видобувати 250 тис. куб. м газу на добу
14:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:33
фермери
Окупанти на ТОТ погрожують вилучати техніку у фермерів без громадянства РФ
14:29
Метро "Деміївська" (Київ")
Тунель між станціями метро "Либідська" і "Деміївська" мають відновити до початку літа, – депутат
14:22
Ілюстративне фото
Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
14:21
Огляд
"Як там Катя?": соціальна драма, відзначена на кінофестивалях, вийшла на кіноекрани України
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні на одну вакансію претендує троє людей
14:05
в'язниця
В Україні судитимуть трьох окупантів за жорстоке вбивство фермера на Харківщині
14:02
суд
Судитимуть колаборанта, який радів "звільненню" Харківщини в соцмережах
13:49
Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ на понад 1,4 млрд грн: ДБР завершило досудове розслідування щодо експосадовців Міноборони
13:37
Українські біженці в Ірландії
У Бельгії заявили, що ЄС готовий продовжити захист для біженців з України у 2025 році
13:27
зубри
ДП "Ліси України" закрило цехи переробки дерева по всій Україні
13:25
На фото: Книга "Ірпінь - мій дім"
Оголошено лауреатів перекладацької премії Рильського, серед них — звинувачений у плагіаті Дроздовський
13:23
кібератака
Російські хакери атакували сайт президентки Грузії та написали "Слава Росії"
13:10
Львів
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління та сонячна погода
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV