Бандуристка Krutь хотіла мобілізуватися, але вирішила, що за кордоном буде кориснішою

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "hromadske.зміст".

Українська бандуристка Марина Круть, яка виступає під сценічним імʼям Krutь, розглядала варіант служби у лавах ЗСУ. Вона хотіла вирушити на фронт захищати Україну від російських загарбників.

"З приводу мобілізації жінок. Чесно, за півтора року в мене були спроби. Я себе часто питала, що я могла б робити. Просто є одна проблемка. Найпростіше, що може бути для жінки на фронті, – це може бути, наприклад, бойовий медик. Я не скажу, що це найпростіше, але це така для мене зрозуміла схема, тому що, щоб бути снайперкою, треба покласти не один рік життя на це. І так само, якщо ти хочеш бути доброю бойовою медикинею, треба мати медичну освіту бажано. Тобто треба докласти багато зусиль. Але одна з доступних для мене вакансій – це бойова медикиня. Та є один нюанс. Я дуже сильно боюся крові. Я непритомнію", - зізналась музикантка.

Вона поділилась, що знайомі відмовляли її від цієї ідеї.

"Я розуміла, чому я хочу піти туди. Я сіла й поговорила з собою, яка моя найбільша цінність. І зрозуміла, що мені треба їхати за кордон і говорити за Україну, збирати там гроші. Я буду в цьому все-таки кориснішою, поклавши руку на серце", – зауважила Krutь.

Артистка уточнила, що, якби мобілізація жінок була обов'язковою, вона б вирушила на фронт без вагань. Разом із тим вона не виключає, що така можливість їй ще випаде.

"Я не знаю, скільки буде тривати ця війна. Можливо, так станеться, що я ще мобілізуюся. Просто я не вмію нічого робити", – додала бандуристка.

Наразі Марина Круть половину свого часу живе в Україні, а половину перебуває у розʼїздах, виступаючи з благодійними концертами та збираючи кошти на дрони для української армії. Вона зізнається, що хотіла б більше бувати вдома, але наразі у такій діяльності вбачає свою місію.