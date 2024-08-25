"Батьку шістдесятників" Павлу Загребельному сьогодні виповнилося б рівно 100 років

Про це нагадує проєкт "WAS. Популярна історія".

"Відразу після школи Загребельний пішов добровольцем на фронт, брав участь в обороні Києва, був тяжко поранений, пройшов полон і нацистські концтабори. Після війни був головним редактором "Літературної газети", очолював Спілку письменників України, обирався народним депутатом СРСР і УРСР. Став лауреатом Державної премії СРСР, Шевченківської премії", - йдеться у повідомленні.

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Загребельний передусім відомий завдяки своїм роман з історії Київської Русі та Козаччини.

Попри те, що він у своїх творах слідував "лінії" Компартії СРСР і ідейно-пропагандистським настановам Кремля, його все одно критикували за надмірну українськість творчості.

Роль Загребельного у становленні літературного покоління шістдесятників

Іван Драч називав Павла Архиповича "батьком шістдесятників", адже саме він дозволив друкуватися на шпальтах "Літгазети" і в такий спосіб відкрив світові Миколу Вінграновського, Івана Дзюбу, Євгена Гуцала й інших.

При цьому від розправи (хоча за присвячений Хмельницькому роман "Я, Богдан" його, зрештою, й позбавили головування у Спілці письменників) письменника рятувала фактична приналежність через родину дружини, Елли Михайлівни, до впливового за Леоніда Брежнєва дніпропетровського партійно-номенклатурного клану. Казали, що перед Москвою письменника нібито прикриває сам керівник Української РСР Володимир Щербицький.

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У 1981-1990 роках Загребельний взагалі був членом ЦК КПУ.

Мав просторе житло у центрі Києва та великий будинок в Конча-Заспі.

Багато писав у Будинку творчості письменників в Ірпені.