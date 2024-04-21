"Бажаю здоровʼя, мої улюблені людини!" Творець ютуб-каналу кіноогляду Geek Journal йде добровольцем у ЗСУ

Про це він написав у дописі в ютубі.

"Привіт, мої улюблені людини! Чи то скоріше бажаю здоровʼя, мої улюблені людини! Страшні втрати стались на ютубному фронті… бо, як ви вже зрозуміли... я подався до лав ЗСУ!" - сповістив аудиторію Шкробинець.

Він попередив та вибачився перед глядачами за те, що найближчим часом нових відео, скоріше за все, не буде, але пообіцяв аудиторії, що їй "буде що дивитись".

Перед постом на каналі Geek Journal Шкробинець опублікував відео, у якому розповів про головні проблеми економічно-політичного простору України під час війни й персональну відповідальність кожного українця за вирішення цих питань.

"Останнє відео на цьому каналі було про персональну відповідальність, і я своїм прикладом хочу показати, що її повинні брати всі. В тому чи іншому вигляді. Я вважаю, якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада: якщо ви за останні 2 роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти", - наголосив Шкробинець.

У відео автор говорить, що у деяких українців виникає, на його думку, дуже гарний симптом - страх, що він робить недостатньо.

"Бути бездіяльним означає прямо допомагати ворогу. Про який би ми не говорили масштаб, потрібно робити щось", - підкреслив Шкробинець у відео.

Хто такий Олексій Шкробинець

Це засновник українськомовного ютуб-каналу GeekJournal. Канал створений у 2012 році. Спеціалізується на оглядах українського і світового кіно, серіалів, телешоу, реклами тощо.

Шкробинець більше відомий під псевдонімом Тайлер Андерсон

Станом на 21 квітня 2024 року на нього підписано 364 тис. користувачів. Відео набирають від кількох десятків тисяч до мільйона переглядів.

GeekJournal входить до списку 10 українськомовних каналів з найбільшою кількістю платних підписок на міжнародній платформі Patreon.