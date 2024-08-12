Бенксі підтвердив авторство сімох робіт, створених у Лондоні за тиждень

Про це пише BBC.

Вуличний художник Бенксі, ідентичність якого залишається таємницею, підтвердив авторство сьомого графіті в Лондоні, створеного за останні 7 днів. Бокс зі скляним фасадом на Ладгейт-Гілл, поблизу Олд-Бейлі та собору Святого Павла, було перетворено на акваріум, у якому плавають піраньї.

Ця робота, як і попередні шість, також присвячена анімалістичній тематиці, доповнивши перелік після козла, мавп, слонів, вовка, пеліканів і кота.

Натовпи збиралися біля муралу, щоб зробити фотографії, поки не були встановлені шлагбауми, які не дозволяли людям увійти всередину.

Ця робота відрізняється від попередніх робіт Бенксі, представлених цього тижня, тим, що це детальний малюнок, який, імовірно, був створений напівпрозорою фарбою з балончика. Поліція Лондона повідомила, що їй відомо про "злочинне пошкодження" поліцейської будки, і вона підтримує зв’язок із корпорацією City of London Corporation, якій вона належить.

"Зараз ми працюємо над варіантами збереження твору мистецтва", - зазначив прессекретар.

Сторожова будка є однією з багатьох встановлених у 1990-х роках, що використовувалися поліцейськими, які контролюють дорожній рух. Напівпрозорі риби Бенксі, що плавають навколо поліцейської сторожової будки 1990-х років, є сьомою частиною несподіваної мистецької серії на тему тварин.

У понеділок, 5 серпня, біля мосту Кʼю з’явився козел, а у вівторок — зображення двох слонів, які тягнуться один до одного біля будинку в Челсі. У середу зʼявилися три мавпи, у четвер - вовк, що виє на супутникову антену, наче на місяць.

У п’ятницю місцеві жителі Волтемстоу прокинулися та побачили, що над рибним магазином ловлять рибу два пелікани.

А в суботу на порожньому білборді в Кріклвуді з’явився трафарет кота.