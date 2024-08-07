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Головна Культура Бенксі протягом 24 годин створив два графіті, присвячені тваринам

Бенксі протягом 24 годин створив два графіті, присвячені тваринам

Дар'я Тарасова
7 серпня, 2024 середа
12:11
Культура Графіті Бенксі, Лондон

Вуличний художник Бенксі, ідентичність якого залишається таємницею, за одну добу створив дві нові роботи в Лондоні: силуети двох слонів та гірського козла

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Про це повідомляє The Guardian.

У Лондоні протягом доби зʼявилися дві нові роботи вуличного художника Бенксі. Спершу біля мосту К'ю на Темзі виявили зображення гірського козла, який неначе балансує на конструкції, що підтримує стіну будівлі. 

Фото: Instagram Бенксі


Перехожі та користувачі соцмереж почали ділитися міркуваннями щодо можливих значень графіті. Так, шанувальниця творчості Бенксі, яка одразу вирушила до нової роботи, вважає, що це відсилання до знищення людьми природного світу. 

Шанувальниця творчості Бенксі, яка одразу ж вирушила до зображення, вважає, що це коментар до знищення людьми природного світу. 

"[Це може бути про те], як ми зруйнували [довкілля] до такого стану, що тварини більше не знають, куди подітися", — сказала The Sun мешканка Лондона Ембер Дофман.

Один із користувачів instagram прокоментував: "Нікуди йти. Ми просто чекаємо падіння".

Робота зʼявилася попри те, що поруч є справжня камера спостереження, спрямована на тварину.

Другий стінопис зображує силуети двох слонів з витягнутими один до одного хоботами на забитих вікнах. Деякі припустили, що це натяк на фразу "слон у кімнаті", яка використовується для розв’язання очевидної проблеми чи складної ситуації, про яку люди не хочуть говорити.

Художник підтвердив авторство обох робіт, поширивши їх в instagram.

Справжня особистість Бенксі десятиліттями була таємницею. Серед тих, кого підозрювали в авторстві робіт Бенксі - Роберт Дель Наджа з Massive Attack, Джеймі Гʼюлетт з Gorillaz і Ніл Бʼюкенен, колишній ведучий телешоу Art Attack.

У 2008 році Daily Mail "викрила" його як Робіна Ганнінгема, хоча художник це заперечував. Ніхто не зміг пов'язати Ганнінгема і Бенксі. Наприкінці листопада 2023 року репортер BBC знайшов уривок інтерв’ю 2003 року, у якому Бенксі розкриває своє ім’я. На записі Бенксі запитують, чи його справжнє ім’я "Роберт Бенкс", на що він відповідає: "Роббі".

У березні два колекціонери мистецтва Нікі Кац і Рей Гоуз подали в суд на компанію Pest Control, яка належить Бенксі, через відмову художника підтвердити автентичність графіті Monkey Queen. Це може змусити Бенксі розкрити свою особистість.

Теги:
Світ
мистецтво
Велика Британiя
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