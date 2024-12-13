Болгарський письменник Ґеорґі Ґосподінов пожертвував гонорар за друге видання "Часосховища" на ЗСУ

Про це повідомила головна редакторка видавництва "Чорні вівці" Христя Венгринюк у facebook.

Сучасний болгарський письменник-постмодерніст Ґеорґі Ґосподінов підтримав Україну. Він перерахував увесь свій гонорар за друге українське видання роману "Часосховище" на збір на машину ППО на Херсонщину.

"Хочу подякувати нашому автору та доброчинцю Ґеорґі Ґосподінов, який пожертвував весь свій гонорар за друге видання книжки "Часосховище", яке вийшло у нашому видавництві "Чорні Вівці adult", і цим закрив третину збору на машину ППО на Херсонщину", - написала головна редакторка видавництва.



Сума гонорару болгарського письменника, а також і розмір його донату, склала 56 тис. грн. За словами Христі Венгринюк, тільки-но вони отримають рахунок, проплатять за машину, і вона одразу поїде на фронт.

У 2023 році англійський переклад роману "Часосховище", який здійснила Анджела Родел, отримав міжнародну Букерівську премію.

Українською роман переклав Остап Сливинський.

"Часосховище" — це пронизлива, вигадлива й напружена оповідь про старіння і проживання власної скінченності, про невловність часу й темний, демонічний бік ностальгії за минулим.

За сюжетом загадковий психіатр на ім’я Ґаустін відкриває клініку, у якій успішно лікує пацієнтів із хворобою Альцгаймера, повертаючи їх у щасливі часи їхнього минулого. Він не винаходить машину часу, а відтворює в кімнатах-палатах клініки світ, візуально наближений до кожного з десятиліть минулого століття: меблі, постери на стінах, одяг та інші предмети інтер'єру — для кожної епохи — свої. Згідно з романом, дослідження довели, що такий спосіб лікування хвороби Альцгеймера дає непогані результати і навіть дозволяє досягти ремісії. Артефакти має збирати оповідач, який у пошуках предметів з минулого мандрує країнами.

Незабаром ідея "лікування минулим" стає такою популярною, що пацієнтами стають здорові люди, які настільки одержимі бажанням потрапити у минуле, що прикидаються божевільними.