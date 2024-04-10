"Божевілля на двох": з'явився перший трейлер продовження "Джокера"

Відео опублікували на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

Зазначається, що реліз фільму запланований на 4 жовтня 2024 року.

Судячи з трейлеру, другу частину режисер Тодд Філліпс зняв у жанрі мюзиклу. Події частково розгортаються у божевільні Аркгем у Готем-Сіті, де Джокера зачинили наприкінці першого фільму.

Головну роль Джокера традиційно виконає Гоакін Фенікс, а його партнерку та співучасницю злочинів Гарлі Квінн - Леді Гага.

Також у фільмі грають актори Роберт Де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой і Марк Марон.