"Божевілля на двох": з'явився перший трейлер продовження "Джокера"
У середу, 10 квітня, вийшов перший офіційний тизер-трейлер другої частини фільму "Джокер". Продовження культової стрічки вийде з підзаголовком "Божевілля на двох"
Відео опублікували на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.
Зазначається, що реліз фільму запланований на 4 жовтня 2024 року.
Судячи з трейлеру, другу частину режисер Тодд Філліпс зняв у жанрі мюзиклу. Події частково розгортаються у божевільні Аркгем у Готем-Сіті, де Джокера зачинили наприкінці першого фільму.
Головну роль Джокера традиційно виконає Гоакін Фенікс, а його партнерку та співучасницю злочинів Гарлі Квінн - Леді Гага.
- Раніше повідомлялося, що стрічка "Джокер 2" вийде у прокат восени цього року. Стало відомо, що бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року удвічі.
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