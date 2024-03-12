Букерівська премія-2024: до довгого списку увійшов Андрій Курков

Про це свідчить інформація на сайті премії.

Довгий список Букерівської премії виглядає так:

Not a River ("Не річка") Селва Альмада (Аргентина)

Simpatía ("Співчуття") Родріго Бланко Кальдерон (Венесуела)

Kairos ("Кайрос") Дженні Ерпенбек (Німеччина)

The Details ("Деталі") Ія Генберг (Швеція)

White Nights ("Білі ночі") Урсула Гонек (Польща)

Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон (Південна Корея)

A Dictator Calls ("Дзвінки диктатора") Ісмаїл Кадаре (Албанія)

The Silver Bone ("Самсон і Надія") Андрій Курков (Україна)

What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постума (Нідерланди)

Lost on Me ("Загублений у мені") Вероніка Раймо (Італія)

The House on Via Gemito ("Будинок на Віа Геміто") Доменіко Старноне (Італія)

Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамар Вієйра-молодший (Бразилія)

Undiscovered ("Нерозкритий") Габріела Вінер (Перу).

Номінантів обрало професійне журі на чолі з канадською письменницею та ведучою Елеонорою Вахтель. До нього увійшли також південноафриканський художник Вільям Кентрідж, лауреатка Пулітцерівської премії Наталі Діаз, британський письменник і номінант Букера Ромеш Гунесекер, перекладач з італійської Аарон Робертсон.

Книга Куркова "Самсон і Надія" претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Борисом Дралюком.

Дія історичного детективу Куркова відбувається у 1919 році в Києві, контрольованому радянською владою. Батька головного героя, Самсона Колечка, вбивають під час вуличного погрому, а йому самому відтинають вухо. За збігом дивних обставин його беруть на службу до міліції – і тут він береться за розслідування злочинів червоноармійців.

Довідка: The Booker Prize — одна з найпрестижніших літературних нагород, яку з 1969 року щорічно вручають у Великій Британії. На перемогу можуть претендувати романи, написані англійською мовою. Журі, яке складається з 5 осіб, оголошує довгі списки влітку, а короткі – у вересні.

У 2005 році з’явився ще й "Міжнародний Букер", якого дають за перекладені англійською мовою художні літературні твори.