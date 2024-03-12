Букерівська премія-2024: до довгого списку увійшов Андрій Курков
Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2024 році. До переліку включили українського письменника Андрія Куркова
Про це свідчить інформація на сайті премії.
Довгий список Букерівської премії виглядає так:
- Not a River ("Не річка") Селва Альмада (Аргентина)
- Simpatía ("Співчуття") Родріго Бланко Кальдерон (Венесуела)
- Kairos ("Кайрос") Дженні Ерпенбек (Німеччина)
- The Details ("Деталі") Ія Генберг (Швеція)
- White Nights ("Білі ночі") Урсула Гонек (Польща)
- Mater 2-10 ("Матер 2-10") Хван Сокйон (Південна Корея)
- A Dictator Calls ("Дзвінки диктатора") Ісмаїл Кадаре (Албанія)
- The Silver Bone ("Самсон і Надія") Андрій Курков (Україна)
- What I’d Rather Not Think About ("Речі, про які я краще б не думав") Дженте Постума (Нідерланди)
- Lost on Me ("Загублений у мені") Вероніка Раймо (Італія)
- The House on Via Gemito ("Будинок на Віа Геміто") Доменіко Старноне (Італія)
- Crooked Plow ("Кривий плуг") Ітамар Вієйра-молодший (Бразилія)
- Undiscovered ("Нерозкритий") Габріела Вінер (Перу).
Номінантів обрало професійне журі на чолі з канадською письменницею та ведучою Елеонорою Вахтель. До нього увійшли також південноафриканський художник Вільям Кентрідж, лауреатка Пулітцерівської премії Наталі Діаз, британський письменник і номінант Букера Ромеш Гунесекер, перекладач з італійської Аарон Робертсон.
Книга Куркова "Самсон і Надія" претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Борисом Дралюком.
Дія історичного детективу Куркова відбувається у 1919 році в Києві, контрольованому радянською владою. Батька головного героя, Самсона Колечка, вбивають під час вуличного погрому, а йому самому відтинають вухо. За збігом дивних обставин його беруть на службу до міліції – і тут він береться за розслідування злочинів червоноармійців.
Довідка: The Booker Prize — одна з найпрестижніших літературних нагород, яку з 1969 року щорічно вручають у Великій Британії. На перемогу можуть претендувати романи, написані англійською мовою. Журі, яке складається з 5 осіб, оголошує довгі списки влітку, а короткі – у вересні.
У 2005 році з’явився ще й "Міжнародний Букер", якого дають за перекладені англійською мовою художні літературні твори.
- Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала Міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією було відзначено роман мовою хінді.
- У 2023 році до довгого списку Міжнародної Букерівської премії увійшов український письменник Андрій Курков. Переможцем став болгарський письменник Георгі Господінов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.22 Купівля 38.22Продаж 38.73
- EUR Купівля 41.64Продаж 42.4
- Актуальне
- Важливе