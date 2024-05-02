Четверо українських виконавців виступлять на фестивалі Sziget у Будапешті
Український репер OTOY, етногурт YAGODY, DJ Дарія Колосова та DJ-гурт Arbat увійшли до лайнапу одного з найбільших європейських фестивалів Sziget
Про це повідомляється в програмі фестивалю.
Цього року четверо українських музикантів візьмуть участь у фестивалі Sziget в Угорщині, що проходитиме з 7 по 12 серпня.
Репер OTOY виступатиме 8 серпня. Презентуючи артиста, Sziget описує його як "одного з найконцептуальніших українських реперів сьогодення". Фестиваль відзначає "оригінальний стиль та візуальну естетику" репера. У своїй творчості OTOY висвітлює живі історії, які відгукуються у кожного, хто знайомиться з його творчістю.
9 серпня на сцену вийде DJ Дарія Колосова, яка має 12-річний досвід в електронній музиці. Як сольна виконавиця вона виступала на берлінській квір-тусовці Mess, Tresor, у Сеулі на Faust тощо. Зараз Дарія є одним із найактивніших імен на техно-сцені. Її можна побачити в клубах Києва, Брюсселя та Лондона. Її діджей-сет на відомій берлінській радіостанції Hör набирає 900 тис. прослуховувань, а зараз вона готується до туру в США та Австралії.
Етногурт YAGODY, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, виступить на Sziget 12 серпня.
Гурт Arbat - це дует з Києва - Артур Кривенко та Віталій "Батіш". Вони створюють музику в жанрах техно та хаус.
"Їхні хіти, які очолювали чарти, як-от Age of Love, і співпраця з такими артистами, як Девід Гетта та Ідріс Ельба, зміцнили їхню позицію лідера індустрії. Як затребувані ді-джеї, вони захоплювали натовпи на престижних фестивалях, таких як Tomorrowland і EDC, а їхній лейбл UPPERGROUND швидко став відомим", - описують Arbat на сайті фестивалю.
Гурт виступить на Sziget 12 серпня.
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