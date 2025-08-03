Читацькі спільноти в Україні стали надзвичайно впливовими, - письменниця Савка

Про це заявила письменниця, видавчиня та громадська діячка Мар'яна Савка в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

"Що читають українці? Українці читають дуже по-різному і вибирають різноманітну літературу. Я зазначала, що сегмент дитячої літератури значно зменшився - ця тенденція спостерігається не лише в Україні, а й у світі загалом. З одного боку, це пов’язано з глибокою демографічною кризою, яку ми нині переживаємо. З іншого боку, вплив мають цифрові технології — гаджети, ігри, цифровий контент, які сьогодні відволікають увагу дітей і підлітків, і в цій боротьбі за увагу книжка часто програє", - сказала вона.

На думку Савки, це явище можна розглядати як тимчасове - ми досі не знаємо, яким буде майбутній носій інформації.

"Адже ми вже пережили епоху касетних магнітофонів і пам’ятаємо, як вручну крутили плівку. А тепер і флешки вже майже нікому не потрібні — розумієте? Носії інформації зникають один за одним, і ми насправді не знаємо, яким буде наступний. Можливо, досить буде прикласти долоню, щось накреслити — і все з’явиться перед очима. Це вже частково існує: усе засвітилося — і ти вже читаєш", - зазначила видавчиня.

Письменниця вважає, що насправді, те, що ми зараз проживаємо, — це справжній "розрив мозку".

"Попри жахливі руйнування, попри те, що справжня зброя фізично вбиває людей, що у світі не вистачає їжі, ліків, елементарних умов для виживання, - з іншого боку ми бачимо вертикальний вибух людського інтелекту. Це ламає звичні уявлення про реальність і наближає те фантастичне майбутнє, яке описували письменники-фантасти. І воно вже тут. Ми ним уже користуємося. Ми навіть не помітили моменту переходу, але ми вже в цьому майбутньому", - сказала вона.

Савка відповіла на питання, яка література зараз цікавить українців.

"Науково-популярна література дуже цікавить українців, звичайно. Наразі особливу роль відіграє література про війну — вона дуже потрібна, адже важливо зафіксувати ці події та досвід. Однак прикро, що в Європі інтерес до такої літератури поступово знижується, бо це надто травматичний досвід, і людям важко постійно перебувати у такій інформації. Вони захищають свій мозок", - зазначила письменниця.

Видавчиня зауважила, що перші місяці після повномасштабного вторгнення ми майже не читали художню літературу - увага була цілком зосереджена на новинах, адже мозок працював у режимі постійного отримання інформації.

"Особисто мені здавалося: якщо я відволікуся чи засну, може статися щось непоправне, і я не буду до цього причетна, а мені потрібно бути "в процесі". Пізніше настання інформаційного перевантаження призвело до системного збою — багато людей опинилися у кризових станах", - сказала Савка.

Вона підкреслила, що вихід із цих станів — це дозвіл собі читати.

"Художня література стала джерелом іншої, необхідної емоції, якою можна було наповнитися. І це відчутно: стався справжній вибух — з’явилося багато сучасної художньої літератури, романів, у тому числі міжнародних бестселерів, які вийшли в Україні великими тиражами. Саме тоді люди почали читати активніше. Зараз читання триває. В Україні з’явилися активні читацькі спільноти — блогери та різні групи, які не просто читають, а й глибоко осмислюють і обговорюють літературу. Вони стали надзвичайно впливовими, навіть більш ніж традиційні медіа. Це цікавий феномен — сучасна література перетворилася на об’єкт плідних дискусій у міцних читацьких колах", - підсумувала письменниця.