"Чому це викликає шок?": діва Монро розповіла, як ходила у ТЦК та проходила ВЛК
Українська трансгендерна шоувумен Монро поділилась, що хвилювалася перед походом до ТЦК
Про це вона розповіла у подкасті "Ночі Дівочі".
Українська телеведуча та шоувумен Монро поділилась, що вступила у виш та здобуває вищу психологічну освіту. Для цього їй були потрібні документи, тому вона пішла у ТЦК.
"У мене є документ - військовий квиток. А чому це викликає стільки шоку? Я сама пішла, прийшла красива, сказала: "Добрий вечір". Мене направили на ВЛК", - зазначила Монро.
Монро проконсультувалася з юристами і пішла до ТЦК. Попри те, що за гендером Монро жінка, за документами її стать чоловіча.
"Мені складно про це казати. Це я хороблюся, але йшла я як на розстріл. Я розуміла, що буде або відстрочка, або тебе не знімають з військового обліку, а напишуть "вилучено". І все, я пішла. Я була готова на все, заради того документу стосовно навчання. Але я очікувала поглядів, дивного ставлення до себе", - поділилась вона.
Найбільше вона боялася перебування у приміщенні, де багато чоловіків. Але Монро зізналась, що все минуло добре.
"Я не усвідомлюю до кінця ступінь народної любові. Для мене це було до сліз. Мені всі хотіли допомогти", - наголосила Монро.
Вона додала, що якщо їй прийде повістка, вона відреагує "адекватно" і "пристосується".
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