Coldplay призупинили концерт в Афінах через фаната, який впав, намагаючись вилізти на сцену з прапором Ізраїлю

Про це пише Page Six.

На початку тижня в Афінах, Греція, відбувся концерт популярного британського рок-гурту Coldplay. Проте шоу в певний момент довелося різко припинити через інцидент з фаном, який впав, намагаючись забратися на сцену. Тримаючи прапор Ізраїлю, чоловік кинувся на сцену, але перечепився через прилади освітлення, розташовані на краю, та впав на землю.

На відео, які ширяться соцмережею, видно, що фронтмен Кріс Мартін неодноразово кричав у мікрофон: "Припиніть!", щоб попросити своїх колег-музикантів призупинити шоу. 47-річний співак, здавалося, був стурбований. Він опустився навколішки біля краю сцени, щоб перевірити, чи все гаразд з фанатом. Мартін простягнув йому руку, щоб той міг схопитися і підвестися.

Почувши запевнення, що відвідувач концерту не постраждав, Кріс Мартін промовив у мікрофон: "Це було дивовижно, маю вам сказати. Він в порядку? Гаразд, переконайтеся, що з ним все добре, і дайте йому бутерброд і щось випити".

Мартін попросив музикантів поновити шоу і зіграти нову пісню. Він прокоментував інцидент з посмішкою, назвавши його божевіллям. Насамкінець фронтмен Coldplay пожартував, що відвідувач концерту, ймовірно, хотів зблизитися з піаністом Джонні Баклендом, тому що він "такий сексуальний".

"Я розумію, я розумію. Я теж це відчував", - додав Кріс Мартін.

Пізніше чоловіка з прапором Ізраїлю ідентифікували. Ним виявився комік Гай Гохман, який поділився в іnstagram у понеділок, що планує "підкорити сцену" на концерті та "обернути прапор [Ізраїлю]" навколо співака.

Повідомляється, що ідея Гохмана була однією з багатьох демонстрацій, проведених на концерті Coldplay в Афінах. Фанати скандували "поверніть їх додому", привертаючи увагу до ізраїльських заручників, які все ще залишаються в Газі.



