Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан у Нью-Йорку

Про це пише Світовий конґрес українців.

Зазначається, що ресторан Veselka був заснований українцями Володимиром і Ольгою Дармохвалами в 1954 році. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років. Сам Девід Духовни зростав за два квартали від Veselka, тому впродовж десятиліть бачив еволюцію закладу.

Відомо, що актор має українське походження - його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, проте потім емігрував до США.

"Упродовж 70 років український ресторан Veselka в Нью-Йорку відомий своїми борщами та варениками, але він також став маяком надії для України", - йдеться в описі фільму.

Фільм вийде у прокат 23 лютого 2024 року - напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.