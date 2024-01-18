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Головна Культура Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан у Нью-Йорку

Девід Духовни озвучив фільм про український ресторан у Нью-Йорку

18 січня, 2024 четвер
06:15
Культура Девід Духовни

Американський кіноактор Девід Духовни озвучив документальний фільм про український ресторан Veselka, який розташований у Нью-Йорку

Про це пише Світовий конґрес українців.

Зазначається, що ресторан Veselka був заснований українцями Володимиром і Ольгою Дармохвалами в 1954 році. Подружжя переселилося до США наприкінці 1940-х років. Сам Девід Духовни зростав за два квартали від Veselka, тому впродовж десятиліть бачив еволюцію закладу.

Відомо, що актор має українське походження - його дідусь був родом з Бердичева Житомирської області, проте потім емігрував до США.

"Упродовж 70 років український ресторан Veselka в Нью-Йорку відомий своїми борщами та варениками, але він також став маяком надії для України", - йдеться в описі фільму.

Фільм вийде у прокат 23 лютого 2024 року - напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

  • Ще у 2014 році Девід Духовни заявляв, що він свідомий українець.
Світ
Кіно
Україна
США
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