Директорку музичного лейбла підозрюють у несплаті 1,5 млн грн роялті. За даними ЗМІ, потерпіла - вдова Кузьми Скрябіна
Слідчі Нацполіції оголосили підозру директорці музичного лейбла, яка ошукала спадкоємців відомого музиканта майже на 1,5 млн грн, сплачуючи роялті не повністю
Про це повідомляє кіберполіція у facebook.
За даними Нацполіції, після смерті артиста авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.
Зазначається, що укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису.
"Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики — директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", - уточнили в кіберполіції.
Вони також зʼясували, що для реалізації злочинної схеми лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, яка займається дистрибуцією музики. Власницю творів запевняли, що закордонна фірма є їхньою дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку.
"Насправді ж закордонні "партнери" забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували. За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень прибутку", - наголосили в поліції.
Посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, "РБК-Україна" стверджує, що йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху, якій за звинуваченнями у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі.
Потерпілою, яку ошукали на майже 1,5 млн грн, за даними видання, є вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе