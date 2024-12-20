Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Директорку музичного лейбла підозрюють у несплаті 1,5 млн грн роялті. За даними ЗМІ, потерпіла - вдова Кузьми Скрябіна

Директорку музичного лейбла підозрюють у несплаті 1,5 млн грн роялті. За даними ЗМІ, потерпіла - вдова Кузьми Скрябіна

Дар'я Тарасова
20 грудня, 2024 п'ятниця
14:07
Культура

Слідчі Нацполіції оголосили підозру директорці музичного лейбла, яка ошукала спадкоємців відомого музиканта майже на 1,5 млн грн, сплачуючи роялті не повністю

Зміст

Про це повідомляє кіберполіція у facebook.

За даними Нацполіції, після смерті артиста авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

Зазначається, що укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису.

"Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики — директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", - уточнили в кіберполіції.

Вони також зʼясували, що для реалізації злочинної схеми лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, яка займається дистрибуцією музики. Власницю творів запевняли, що закордонна фірма є їхньою дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку.

"Насправді ж закордонні "партнери" забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували. За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень прибутку", - наголосили в поліції.

Посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, "РБК-Україна" стверджує, що йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху, якій за звинуваченнями у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Потерпілою, яку ошукали на майже 1,5 млн грн, за даними видання, є вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук.
 

Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
скандал
поліція
Скрябін
Читайте також:
Володимир Кличко
Автор Дмитро Марценишин
20 грудня, 2024 п'ятниця
Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
19 грудня, 2024 четвер
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
Київ
+4.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.66
    Купівля 41.66
    Продаж 42.16
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
14:10
Пресреліз
Проєкт Leave no one behind partnership і львівські школярі
"Зацікавити – це більше, ніж дати робота і завдання": вчителі про інновації у школі
14:03
OPINION
Вибіркова сліпота Алієва
14:00
МЗС України
Україна планує відкрити два нових консульства у Польщі
13:55
зима, ялинка, мороз
Похолодання та періодичні дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
13:51
Світовий банк
Україна отримає перші $2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку, - Шмигаль
13:51
Оновлено
На фото людина, що працює за комп'ютером
Масштабна кібератака РФ на держреєстри: СБУ відкрила провадження, в Мін'юсті пояснили алгоритм роботи на час відновлення доступу до реєстрів
13:29
Україна представила проєкт Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Молдовою
13:22
Сапери ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині: пошкоджено піротехнічний автомобіль
13:18
Урядова делегація Литви на чолі з прем'єром Палуцкасом прибула до Києва
13:07
ЗСУ загиблі
Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових
13:02
Запорізька АЕС
Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі
12:54
Ексклюзив
Олег Рибачук
США можуть обвалити ціни на енергоресурси, а на цьому тримається економіка РФ, - політик Рибачук
12:52
Дві українські пісні потрапили до світового плейліста Best of EQUAL 2024 на Spotify
12:34
Олександр Дубінський
Апеляційний суд залишив чинним вирок Дубінському щодо корупційного правопорушення
12:27
НАТО
У наступному році НАТО планує збільшити кількість фахівців в Україні
12:25
Україна_Польща
Польща виділила Україні близько $637 тис. на підтримку протимінної діяльності
12:05
OPINION
Маніпуляція: вже не агресор і жертва, а "сторони конфлікту"
12:04
ЗСУ
ОСУВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення Сил оборони під Кураховим
11:59
електроенергія
Споживання електроенергії знижується через потепління: ситуація в енергосистемі 20 грудня
11:47
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Прийняти закон про демобілізацію, не посилюючи мобілізацію - це самогубство, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий
11:44
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
11:38
Фіолет
Гурт "Фіолет", музиканти якого служать у ЗСУ, випустив нову пісню "Різдвяна"
11:19
Оновлено
Київ обстріл 20.12.24
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
11:09
HBO Max визначилася з творчою командою спінофу серіалу "Теорія великого вибуху"
11:05
Партизани виявили склад з пальним і військовою технікою окупантів у Криму
10:34
ППО
Українська ППО збила 5 балістичних ракет і 40 "шахедів"
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:28
Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"
Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені
10:21
Під Москвою на аеродромі вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн, - ГРУ
10:06
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог зосередив близько 150 тисяч особового складу: Згурець про три найскладніші напрямки фронту
10:06
Огляд
світ, міжнародний огляд
Вакуум лідерства у Європі та як проблеми з оборонними закупівлями в Україні загрожують саботажем на фронті. Акценти світових ЗМІ 20 грудня
10:05
OPINION
Путін, звісно, "довбо**б", але що робити з хакерською атакою РФ на реєстри?
09:55
Україна завершила етап випробувань безпілотників з оптоволоконним зв’язком
09:27
наручники
Підозрюваного у вбивстві російського генерала Кирилова звинуватили в тероризмі та взяли під варту
09:12
Центробанк Росії
"Треба бути амбітними": єврокомісар Домбровскіс прокоментував можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
09:00
Партнерський матеріал
Інвестиції в нерухомість: експертка розповіла, у що вигідно вкладати гроші під час війни
08:32
У російському Мурманську прогримів вибух на базі Північного флоту РФ, де тестують ракети "Циркон", - Центр протидії дезінформації
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення: Сили оборони відбили 60 штурмів на Курщині та 32 – на Покровському напрямку
08:15
Огляд
Таємничі дрони над Нью-Джерсі: загадка в небі США, яка породила численні спекуляції. Пояснюємо
08:02
OPINION
Зеленський vs Путін: Нам потрібен переляк диктатора
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV