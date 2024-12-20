Директорку музичного лейбла підозрюють у несплаті 1,5 млн грн роялті. За даними ЗМІ, потерпіла - вдова Кузьми Скрябіна

Про це повідомляє кіберполіція у facebook.

За даними Нацполіції, після смерті артиста авторські права на всю його творчість успадкувала дружина, яка заснувала компанію для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Фірма дружини загиблого надала ліцензію на будь-яке відтворення всіх його пісень лейблу звукозапису, який продюсує відомих українських артистів.

Зазначається, що укладена між ними угода передбачала, що 70% доходу від використання інтелектуальної власності співака отримуватиме його жінка, а 30% за менеджмент його активів отримуватиме лейбл звукозапису.

"Проте розрахунок винагороди, який відправляли фірмі дружини загиблого впродовж трьох років з моменту укладення договору, не відповідав реальним даним на ринку цифрової дистрибуції музики — директор лейблу звукозапису умисно занижувала кількість прослуховування музичних треків на стримінгових платформах та суму винагороди правовласниці", - уточнили в кіберполіції.

Вони також зʼясували, що для реалізації злочинної схеми лейбл звукозапису уклав угоду з чеською компанією, яка займається дистрибуцією музики. Власницю творів запевняли, що закордонна фірма є їхньою дочірньою компанією і не бере собі жодних відсотків з прибутку.

"Насправді ж закордонні "партнери" забирали до 85% прибутку, а реальну кількість прослуховувань на стримінгових платформах також занижували. За даними незалежної експертизи у сфері інтелектуальної власності, цифрове розповсюдження записів загиблого музиканта у 2017-2019 роках мало принести його дружині щонайменше півтора мільйона гривень прибутку", - наголосили в поліції.

Посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, "РБК-Україна" стверджує, що йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху, якій за звинуваченнями у шахрайстві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Потерпілою, яку ошукали на майже 1,5 млн грн, за даними видання, є вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук.

