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Дискусії, перформанс та презентація книжки: в Естонії пройшли "Українські дні" UKRAINE! UNMUTED

Дар'я Тарасова
19 листопада, 2024 вiвторок
14:44
Культура

У місті Тарту, яке у 2024 році стало культурною столицею Європи, 7 і 8 листопада пройшла дводенна програма UKRAINE! UNMUTED, присвячена Україні

Зміст

Про це повідомили організатори заходу.

Інститут стратегії культури, що є муніципальною інституцією у Львові, ініціював проведення в естонському місті Тарту "Українських днів" UKRAINE! UNMUTED. Захід проходив 7 та 8 листопада.

"Українські дні" розпочалися із дискусій. Вступна розмова стосувалася викликів, з якими нині стикаються люди й інституції культури, і засобів їхнього подолання. Йшлося і про важливість дбайливого ставлення до фахівців, суспільну роль музею нині, співпрацю між великими й малими музеями в Україні, міжнародну підтримку.

Учасники другої дискусії міркували, чи можна говорити про щось, окрім виживання, в часи виживання. Як зауважила Оксана Довгополова, співзасновниця та кураторка платформи культури пам'яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво", реальність засвідчує, що ти не можеш вижити без того, що є понад виживанням. Вона згадала приклади креативної діяльності на початку повномасштабної агресії, що тоді видавалося неможливим і дивувало іноземців (дитяча артстудія у харківському метро в березні 2022-го), важливість культурних інституцій в час війни, зміну мови сучасного мистецтва та його вихід на ширші аудиторії.

На UKRAINE! UNMUTED відбувся показ експериментального танцювального перфомансу "Лабіринт без Мінотавра" хореографки Марії Бакало. Вона запросила охочих через рух пройти уявним маршрутом, сповненим історіями й артефактами цілком реального життя під час війни.

Фото: надане організаторами

Також охочі долучилися до плетіння маскувальної сітки, доповнивши раніше додані фрагменти під час виступів Марії у США, де, власне, й первинно був задуманий та презентований перфоманс.

Також у Тарту представили вебсайт проєкту сучасного українського мистецтва  "Український Зріз", що містить інформацію про 5 едицій проєкту від 2010 року: 4 міста Європи, майже 200 арттворів та проєктів, майже 140 авторів і колективів.

Відбулася презентація книжки есеїв UKRAINE! UNMUTED, котра тепер доступна і в англійсько-естонському перекладі. Один з авторів збірки Юрко Вовкогон, менеджер культурних проєктів, ветеран, зауважив, що до свого тексту, написаного 2022 року (під час реабілітації в Ризі після важкого поранення), зараз додав би "багато слів про виснаження" — психологічний стан українців, втрату людей на війні. Редакторка й упорядниця книжки — Оксана Форостина.

 

Теги:
Новини
Світ
мистецтво
Естонія
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