Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела

Про це пише Politico.

У офіційній заяві, оприлюдненій у понеділок, 22 вересня, представники Disney пояснили, що тимчасово відсторонили Кіммела "щоб уникнути загострення напруженої ситуації" після того, як компанія зазнала тиску з боку прихильників Трампа, зокрема голови Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендана Карра, через попередні коментарі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка.

"Минулої середи ми прийняли рішення призупинити виробництво шоу, щоб уникнути подальшого загострення напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент, — йдеться в заяві Disney. - Останні дні ми провели в глибоких розмовах з Джиммі, і після цих розмов ми прийняли рішення повернути шоу у вівторок".

Проте не всі телевізійні мережі готові відновити показ шоу. Sinclair Broadcasting Group, що керує майже 40 філіями ABC, заявила, що замінить програму Кіммела на своїх каналах після її повернення.

Комісар FCC Анна Гомес, єдина демократка в керівництві агентства, привітала повернення Кіммела в ефір і похвалила американців, які критикували відсторонення.

"Я рада, що Disney знайшла в собі мужність протистояти явному залякуванню з боку уряду", — заявила вона.

Водночас, Ендрю Колвет, речник Turning Point USA, закликав Nexstar і Sinclair дотриматися своїх обіцянок і не випускати шоу Кіммела в ефір після його повернення.

"Те, що Disney і ABC поступилися і дозволили Кіммелу повернутися в ефір, не є дивним, але це їхня помилка, — зазначив Колвет. - Nextstar і Sinclair не мусять робити такого ж вибору".