Disney випустила трейлер майбутнього фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
Компанія Disney у понеділок, 28 липня, оприлюднила трейлер майбутнього фільму "Аватар: Вогонь і попіл", премʼєра якого запланована на 19 грудня 2025 року
Трейлер фільму з'явився на офіційному YouTub-каналі франшизи.
Згідно з офіційним описом фільму, сім'я Джейка і Нейтірі намагається впоратися з горем після смерті Нетеяма. Водночас вони стикаються з новим агресивним племенем На'ві - людьми Попелу, якими керує вогняна Варанг. Паралельно конфлікт на Пандорі загострюється і виникає новий моральний феномен.
У фільмі знімалися Вортінгтон, Салдана, Сігурні Вівер, Брітан Далтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Стівен Ленг, Джованні Рібізі, Еді Фалько, Брендан Ковелл, Метт Джеральд, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Кліфф Кертіс Тьюліс.
Режисер стрічки - Джеймс Кемерон.
- Компанія Disney на закритому заході під час CinemaCon показала перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл", представлені режисером Джеймсом Кемероном.
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