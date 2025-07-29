Disney випустила трейлер майбутнього фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Трейлер фільму з'явився на офіційному YouTub-каналі франшизи.

Згідно з офіційним описом фільму, сім'я Джейка і Нейтірі намагається впоратися з горем після смерті Нетеяма. Водночас вони стикаються з новим агресивним племенем На'ві - людьми Попелу, якими керує вогняна Варанг. Паралельно конфлікт на Пандорі загострюється і виникає новий моральний феномен.

У фільмі знімалися Вортінгтон, Салдана, Сігурні Вівер, Брітан Далтон, Джек Чемпіон, Трініті Джо-Лі Блісс, Стівен Ленг, Джованні Рібізі, Еді Фалько, Брендан Ковелл, Метт Джеральд, Кейт Вінслет, Кліфф Кертіс, Кліфф Кертіс Тьюліс.

Режисер стрічки - Джеймс Кемерон.