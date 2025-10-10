Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України

Про це повідомляють у телеграм-каналі Дії.

Цьогоріч сцена Дитячого Євробачення засяє у Тбілісі. 10 жовтня у застосунку Дія стартувало опитування про представника від України.

Фаворита обиратимуть серед фіналістів:

Лікерія Чирва — "Не така як всі"

Ольга Нестерко — "Зозуля"

Софія Нерсесян — "Мотанка"

Злата Іванів та Владислав Васицький — "Зоряний час"

Всеволод Скрима — Young heart

Ангеліна Глогусь — "Моє серце"

Взяти участь у голосуванні може будь-хто старший 14 років.

Опитування триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.

Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу Національного відбору, 12 жовтня, яка розпочнеться о 18:00. Користувачі зможуть повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника.

Опитування відкриється в застосунку Дія перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу.