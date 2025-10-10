Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
У застосунку Дія стартувало опитування за представника України на Дитячому Євробаченні - 2025, що триватиме з 10 жовтня до 12 жовтня
Про це повідомляють у телеграм-каналі Дії.
Цьогоріч сцена Дитячого Євробачення засяє у Тбілісі. 10 жовтня у застосунку Дія стартувало опитування про представника від України.
Фаворита обиратимуть серед фіналістів:
- Лікерія Чирва — "Не така як всі"
- Ольга Нестерко — "Зозуля"
- Софія Нерсесян — "Мотанка"
- Злата Іванів та Владислав Васицький — "Зоряний час"
- Всеволод Скрима — Young heart
- Ангеліна Глогусь — "Моє серце"
Взяти участь у голосуванні може будь-хто старший 14 років.
Опитування триватиме з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня.
Другий етап голосування відбудеться під час трансляції фіналу Національного відбору, 12 жовтня, яка розпочнеться о 18:00. Користувачі зможуть повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника.
Опитування відкриється в застосунку Дія перед виступом першого учасника і завершиться після виступу останнього. Про початок і завершення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу.
