До Дня піхоти Культурні сили випустили альбом, записаний військовослужбовцями ЗСУ

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі платформи Культурні сили.

Альбом "Стоїть піхота" виходить як складова частина кампанії "Україна стоїть, бо стоїть піхота", ініційованої платформою Культурні сили та командуванням Сухопутних військ ЗСУ.

"Два тижні тому командувач ОСУВ "Хортиця" Михайло Васильович Драпатий запитав у мене: "Миколай, а чи можете ви підготувати потужну пісню на День піхоти?" Я сказав "звісно", і після зустрічі почав обдзвонювати військовослужбовців Культурних сил із завданням терміново написати пісню про піхоту. Через декілька днів у нас було три пісні, їх написали Мирослав Кувалдін, Саша Ремез і Антон Лубій. Пізніше зʼявилися пісні Віталія Кириченка і Павла Гоца. Паралельно я познайомився з Тарасом Білкою, який також написав пісню, він познайомив мене з Яном Шипулою. Далі був Костя Адʼюнкт (Духновський), Яків Марний із "ДК Енергетік" і Іван Ткаленко. На очах альбом обростав самобутністю, внутрішньою концепцією і навіть особливою драматургією. Я пишаюсь цим альбомом. Я впевнений, що це буде наш masterpiece. Бо інакше для піхоти й не можна - тільки найкраще. Тільки з щирого серця", – поділився історією появи альбому "Стоїть піхота" Миколай Сєрга, засновник Культурних сил.

"Стоїть піхота" — це не просто музичний проєкт, а спосіб висловити повагу до тих, хто тримає найскладнішу лінію оборони. Через музику, емоції й особисті історії учасники альбому розповідають, чим живе українська піхота сьогодні. Це музика, яка народилася не в студіях, а на фронті, це правда, покладена на ритм, зазначають у Культурних силах.

"Цей альбом — мультижанровий, створений для всіх поколінь українців. У ньому є рок, електроніка, реп, інді, постпанк — як і сама піхота, він багатоголосий, сильний і живий", – зазначив музичний продюсер Культурних сил Саша Чемеров.

Музикант і військовослужбовець Культурних сил Мирослав Кувалдін поділився, чому вирішив взяти участь у записі альбому.

"Піхота – це найбільш небезпечна і найбільш почесна робота в армії, вона заслуговує найбільшої поваги. Саме піхотинці своєю присутністю показують, де чия територія. Написати пісню про піхоту – це найменше, що я міг зробити, щоб віддячити піхотинцям за їхню нелегку службу, виказати таким чином їм свою повагу", – наголосив Кувалдін.

Павло Гоц зазначив, що для нього було важливим долучитися до цього проєкту: "На піхоті тримається весь фронт, це основа української армії. Якщо хтось цього не усвідомлює, то він просто не в стані війни", - зауважив Гоц.



"Ще на початку своєї служби в одному із підручників ЗСУ звернув увагу на фразу: "Піхота - це живий кордон фронту". Ця ідея ніколи не виходила у мене з голови, бо це дійсно так і є. Піхота – найважливіша частина армії, і у них найважча робота. Військо має працювати на піхоту. Саме цей сенс я і хотів вкласти у свою пісню. Пісня про армію чи про піхоту – це не завжди про героїзм, це швидше про людей, які опиняються в певних обставинах і мусять виконувати свій обов’язок", - додав Олександр Ремез.

Автором ідеї й продюсером альбому виступив Миколай Сєрга. Музичний продюсер – Саша Чемеров, аранжування - Олега Федосова.

Склад альбому "Стоїть піхота":