До програми міжнародного кінофестивалю у Швеції потрапили 4 українських фільми

Про це йдеться на сайті кінофестивалю.

У Швеції з 26 січня до 4 лютого пройде 47-й міжнародний Гетеборзький кінофестиваль. На ньому будуть представлені зокрема і 4 українських стрічки.

Фільм режисерки Тоні Ноябрьової "Ти мене любиш?" потрапив до програми "Міжнародний конкурс". Як зазначають організатори, тут змагаються "найбільші фестивальні фаворити року".

"Ти мене любиш?" - це емоційно насичена та "приголомшливо красива українська історія дорослішання", яка розгортається на тлі паралельного розпаду сім’ї 17-річної Кіри та СРСР. Це прискіпливе дослідження епохи, наповнене характерними для цього періоду деталями та середовищами.

Ще три українські стрічки потрапили до міжнародної програми Voyage - "Дім за склом" режисера Тараса Дроня, "Фото на пам'ять" режисерки Ольги Черних та "Фотофобія" Івана Остроховського та Павола Пекарчика.

"Дім за склом" - це "ультрастильний, яскравий і стриманий" трилер, у якому мати стає детективом-аматором, що розслідувати зникнення своєї доньки, пов’язане з наркотиками.

"Фото на пам'ять" - це кіноесе про довгий шлях однієї родини крізь війну. Фільм охоплює три покоління жінок та історію їхньої родини, а також зворушливе та глибоко особисте свідчення про війну в Україні. Після дитинства в Донецьку Ольга Черних разом з батьками переїхала до Києва. Її бабуся залишилася на Донбасі, який пізніше був окупований Росією в 2014 році, а російське вторгнення в лютому 2022 року ще збільшило відстань між ними.

Документальна стрічка "Фотофобія" розповідає про 12-річного Нікі, який з родиною живе на станції харківського метро, ховаючись від російських обстрілів. Вагон метро в Харкові став місцем проживання, де дітям надто небезпечно виходити на сонце. Війна відчутно присутня зі звуками бомб, але внизу, під землею, і вагони, і платформи метро перетворилися на спільноту для сімей, змушених залишити свої домівки, де готують їжу, діти граються та здобувають освіту.

