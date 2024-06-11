"Донбас - серце Росії", "Донецький вайб" і "Свята СВО": Реєстр антиукраїнської літератури поповнився 61 виданням
У Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту з початку повномасштабного російського вторгнення додали 61 нове видання: серед них - книги надруковані як в Росії, так і в Україні
Про це на запит Читомо повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення.
Вказано, що загалом у Реєстрі є 433 книжки, які видавали в Росії, на тимчасово окупованих територіях, Україні, Італії та Франції.
"Зміст цих книжок спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів та посягання на права і свободи людини", - йдеться у повідомленні.
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Серед видань, які потрапили у перелік:
- "Українська криза і міжнародна безпека" Костянтина Курилєва (видавництво "Ленанд")
- "Україна на шляху війни. 1991-2023" Олександра Шірокорада (видавництво "Віче")
- "Проєкт “Україна”" Олега Іванова (видавництво "Батьківщина")
- "Донбас - серце Росії" Олега Ізмайлова (видавництво "Віче")
- "За нас, за вас і за козу. СВО Росії на Україні" Дениса Ковалєнка (видавництво "Духовне перевтілення")
- "Донецький вайб" Дениса Прохара (видавництво "Правообладач: автор")
- "Свята військова операція: від Маріуполя до Соледару" Дмитра Стєшина (видавництво "Комсомольська правда")
З повним переліком видань можна ознайомитися за посиланням.
- Водночас у Росії створили експертний центр, який визначатиме відповідність книг законодавству. До спеціальної ради увійшли представники РПЦ та "експерти", які трактують події історії Росії з позиції кремлівської пропаганди.
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