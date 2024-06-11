"Донбас - серце Росії", "Донецький вайб" і "Свята СВО": Реєстр антиукраїнської літератури поповнився 61 виданням

Про це на запит Читомо повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення.

Вказано, що загалом у Реєстрі є 433 книжки, які видавали в Росії, на тимчасово окупованих територіях, Україні, Італії та Франції.

"Зміст цих книжок спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів та посягання на права і свободи людини", - йдеться у повідомленні.

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Серед видань, які потрапили у перелік:

"Українська криза і міжнародна безпека" Костянтина Курилєва (видавництво "Ленанд")

"Україна на шляху війни. 1991-2023" Олександра Шірокорада (видавництво "Віче")

"Проєкт “Україна”" Олега Іванова (видавництво "Батьківщина")

"Донбас - серце Росії" Олега Ізмайлова (видавництво "Віче")

"За нас, за вас і за козу. СВО Росії на Україні" Дениса Ковалєнка (видавництво "Духовне перевтілення")

"Донецький вайб" Дениса Прохара (видавництво "Правообладач: автор")

"Свята військова операція: від Маріуполя до Соледару" Дмитра Стєшина (видавництво "Комсомольська правда")

З повним переліком видань можна ознайомитися за посиланням.