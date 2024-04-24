У Росії створили експертний центр, який визначатиме відповідність книг законодавству

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Ведомости".

На базі російського книжкового союзу (РКС) створили експертний центр, який оцінюватиме друковані та електронні книжкові видання (за винятком навчальних, нормативних та офіційних) на відповідність законодавству.

Як повідомив представник РКС, до складу центру увійшли представники Роскомнагляду, російського історичного товариства та російського військово-історичного товариства - очолюваної помічником Володимира Путіна одіозним політиком Володимиром Мединським організації, яка займається трактуванням подій давньої і новітньої історії Росії з позицій кремлівської пропаганди. Також до центру увійшли представники російської православної церкви, духовного управління мусульман Росії, федерації єврейських громад Росії, асоціації правників Росії, російської академії освіти тощо.

Експертна рада має визначати, чи відповідають видані книги законам РФ. За рекомендацією ради вже зупинено продаж романів Володимира Сорокіна "Спадщина", Майкла Каннінгема "Будинок на краю світу" та Джеймса Болдвіна "Кімната Джованні". У цих творах, як повідомлялося, знайшли "інформацію, заборонену для поширення відповідно до законодавства РФ".

"Експертів" обурює продаж книг, які мають, на їхню думку, бути вилученими через порушення зокрема закону про заборону ЛГБТ-пропаганди.

У лютому цього року повідомлялося, що російський магазин "Мегамаркет" вилучив із продажу щонайменше 250 книжок через нібито закон про заборону пропаганди ЛГБТ, який президент РФ Володимир Путін підписав ще у грудні 2022 року.