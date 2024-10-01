Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя

Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2024 вiвторок
14:59
Культура Джонні Депп «A Bunch of Stuff»

Голлівудська зірка Джонні Депп у США відкрив першу виставку експериментального мистецтва під назвою A Bunch of Stuff ("Багато всяких речей"), де представив картини, артефакти та імерсивні кімнати

Зміст

Про це пише Daily Mail.

Джонні Депп, який кілька днів тому представив в Іспанії свою режисерську роботу "Моді" про італійського художника і скульптора Амедео Модільяні, у Нью-Йорку вже відкрив виставку A Bunch of Stuff ("Багато всяких речей"). Це перша експозиція робіт Деппа, яку описують як мультимедійну виставку, яка "представляє великі імерсивні кімнати, традиційні галереї та тематичні роздрібні приміщення".

A Bunch of Stuff — це дослідження того, як художня практика Деппа відображала й збагачувала його життя на різних етапах. Мистецтво Деппа показує його власний шлях. 

"Те, що почалося як нав’язлива потреба творити, досліджувати його думки та почуття, розвинулося в багату та різноманітну роботу, наповнену численними впливами історії мистецтва", - йдеться на офіційному сайті виставки.

Джонні Депп «A Bunch of Stuff»

Фото: Getty Images

 

В описі зазначається, що виставка збагачена власною оповіддю зірки та проведе відвідувача "через різні етапи життя та творчого шляху Деппа".

Центральним елементом виставки є "Чорна скринька". Її описують як "360-градусний візуальний досвід, який занурює глядачів у творчість Джонні Деппа". 

"Чорна скринька" була створена компанією TAIT (Technology Enabled Storytellers) у тісній співпраці з Деппом і, як кажуть, "ретельно продумана, щоб перетворити твори мистецтва Деппа з полотна в анімаційний фільм".

"Біла скринька" включає 60 фізичних творів мистецтва, створених Джонні Деппом за три десятиліття.

Як повідомлялося раніше, "Багато всяких речей" відкриється для загалу 4 жовтня. Виставка буде "схожа на відвідування студії з самою людиною та занурення у її світ". Виставка буде мультимедійною, "міститиме масштабні імерсивні кімнати (такі, що залучають глядача до інтерактивного досвіду за допомогою різних технологій, таких як віртуальна реальність, доповнена реальність, відеопроєкції тощо, щоб створити відчуття, що відвідувач є частиною експозиції, - ред.), традиційні галерейні простори та тематичні магазини, проводячи відвідувачів різними етапами життя та творчого шляху Деппа, збагачені його власною розповіддю".

Депп дебютував як художник у 2022 році, одразу ставши успішним. Він продав 780 робіт за $3,6 млн через британську галерею Castle Fine Art протягом кількох годин після того, як анонсував серію гравюр під назвою "Друзі та герої". Серія зображала знаменитостей, які надихали зірку, зокрема, Аль Пачіно, Кіт Річардс, Боб Ділан та Елізабет Тейлор.

У 2023 році на продаж був виставлений автопортрет Джонні Деппа "Пʼять", присвячений важкому періоду в житті - скандальному розлученню з колишньою дружиною Ембер Герд, і названий за кількістю років судової тяганини.

Теги:
Світ
Кіно
мистецтво
США
Читайте також:
Андрій Єрмак
Автор Світлана Кравченко
30 вересня, 2024 понедiлок
Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей
Shahed-136
Автор Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Автор Катерина Єсікова
29 вересня, 2024 неділя
Якщо українське суспільство не прокинеться, ворог наблизиться до великих міст з сотнями тисяч жителів, - заступник командира Третьої штурмової Жорін
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
15:29
мобілізація
Військові частини відтепер можуть напряму мобілізувати добровольців
15:27
Ілюстративне фото
З ремонту на 12 днів раніше вивели ще один енергоблок АЕС: він додасть в енергосистему 1000 МВт потужності
15:25
БПЛА
Шмигаль запевнив, що в Україні виготовлять 1,5 млн дронів до кінця 2024 року
15:21
З 2014 року внаслідок російської агресії загинуло 96 журналістів, - Інститут масової інформації
15:14
дрон, дрон камікадзе
Уряд ухвалив створення сертифікованих приватних шкіл для навчання операторів БПЛА
15:09
Ліван
"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликали своїх громадян покинути Ліван
14:53
мирон горилівський
Україна націоналізувала 6 підприємств, які контролював росіянин
14:45
Оновлено
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
14:30
Свічка пам'яті
Удар РФ дронами по Ізмаїлу 27 вересня: в лікарні померла 24-річна дівчина
14:06
Путін Шольц
Шольц вперше з 2022 року планує провести розмову з Путіним, - Die Zeit
14:00
PR
ASUS Zenbook S 14 – перший ноутбук на нових процесорах Intel з ШІ вже в Україні
14:00
OPINION
Як Росія воюватиме з НАТО
13:46
"Стане кінцем північнокорейського режиму": Південна Корея застерегла КНДР від спроби застосування ядерної зброї
13:38
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Необхідно покласти край насильству в регіоні": МЗС України висловило занепокоєння через наземну операцію Ізраїлю в Лівані
13:31
Віталій Козловський
"Публічність - мій інструмент": Козловський розповів, де зараз служить та чим займається у війську
13:31
електроенергія
В Україні повністю або частково знеструмлено 546 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 1 жовтня
13:28
Олександр Лукашенко
Лукашенко під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі прокоментував звинувачення Білорусі та РФ в намірах захопити Чорнобильську АЕС
13:28
Оновлено
Армія РФ завдала 6 ударів ФАБами по житлових кварталах Запоріжжя: є загиблий, 9 постраждалих
13:22
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 жовтня
13:19
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Естонія планує надавати Україні зброю власного виробництва
13:14
Ексклюзив
"Єдиний марафон" вбив довіру до офіційних джерел інформації, натомість штучно стимулюється розвиток Telegram, - політолог Кошель
13:03
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Охматдит оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому росіянами корпусі лікарні
12:59
лісові пожежі
У Греції третій день гасять масштабну лісову пожежу: 2 людини загинули
12:55
грузія
У Грузії до реєстру "іноагентів" внесли "Молодіжну організацію українців"
12:49
У Дії з'явилася нова військова облігація "Вовчанськ"
12:41
Сибіга у Польщі
Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
12:33
Вовчанськ
Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську
12:26
Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
12:14
Росіяни КАБами атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, є поранені
12:10
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв
12:02
Президент України Володимир Зеленський
"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України
12:00
OPINION
Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?
11:53
Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону
11:45
СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради
11:44
Герой України
Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно
11:20
Марк Рютте
Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну
11:11
"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV