Джонні Депп відкрив виставку експериментального мистецтва про своє життя

Про це пише Daily Mail.

Джонні Депп, який кілька днів тому представив в Іспанії свою режисерську роботу "Моді" про італійського художника і скульптора Амедео Модільяні, у Нью-Йорку вже відкрив виставку A Bunch of Stuff ("Багато всяких речей"). Це перша експозиція робіт Деппа, яку описують як мультимедійну виставку, яка "представляє великі імерсивні кімнати, традиційні галереї та тематичні роздрібні приміщення".

A Bunch of Stuff — це дослідження того, як художня практика Деппа відображала й збагачувала його життя на різних етапах. Мистецтво Деппа показує його власний шлях.

"Те, що почалося як нав’язлива потреба творити, досліджувати його думки та почуття, розвинулося в багату та різноманітну роботу, наповнену численними впливами історії мистецтва", - йдеться на офіційному сайті виставки.

Фото: Getty Images

В описі зазначається, що виставка збагачена власною оповіддю зірки та проведе відвідувача "через різні етапи життя та творчого шляху Деппа".

Центральним елементом виставки є "Чорна скринька". Її описують як "360-градусний візуальний досвід, який занурює глядачів у творчість Джонні Деппа".

"Чорна скринька" була створена компанією TAIT (Technology Enabled Storytellers) у тісній співпраці з Деппом і, як кажуть, "ретельно продумана, щоб перетворити твори мистецтва Деппа з полотна в анімаційний фільм".

"Біла скринька" включає 60 фізичних творів мистецтва, створених Джонні Деппом за три десятиліття.

Як повідомлялося раніше, "Багато всяких речей" відкриється для загалу 4 жовтня. Виставка буде "схожа на відвідування студії з самою людиною та занурення у її світ". Виставка буде мультимедійною, "міститиме масштабні імерсивні кімнати (такі, що залучають глядача до інтерактивного досвіду за допомогою різних технологій, таких як віртуальна реальність, доповнена реальність, відеопроєкції тощо, щоб створити відчуття, що відвідувач є частиною експозиції, - ред.), традиційні галерейні простори та тематичні магазини, проводячи відвідувачів різними етапами життя та творчого шляху Деппа, збагачені його власною розповіддю".

Депп дебютував як художник у 2022 році, одразу ставши успішним. Він продав 780 робіт за $3,6 млн через британську галерею Castle Fine Art протягом кількох годин після того, як анонсував серію гравюр під назвою "Друзі та герої". Серія зображала знаменитостей, які надихали зірку, зокрема, Аль Пачіно, Кіт Річардс, Боб Ділан та Елізабет Тейлор.

У 2023 році на продаж був виставлений автопортрет Джонні Деппа "Пʼять", присвячений важкому періоду в житті - скандальному розлученню з колишньою дружиною Ембер Герд, і названий за кількістю років судової тяганини.