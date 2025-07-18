Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії

"Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії

Марія Науменко
18 липня, 2025 п'ятниця
18:16
Культура Валерій Гергієв

Українська громада в Італії разом із Мережею асоціацій за Україну звернулася до ЮНЕСКО з вимогою скасувати концерт російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня у палаці Казерта — об’єкті світової спадщини в Італії

Зміст

Про це йдеться в листі української громади до генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, голови Національної комісії Італії при ЮНЕСКО доктора Антоніо Патуелі та міністра культури Італії Алессандро Джулі.

"Ми, Мережа асоціацій за Україну, українська громада в Італії та численні італійські громадяни, звертаємося до Вас із нагальним і рішучим закликом щодо концерту, запланованого на 27 липня 2025 року в Королівському палаці Казерти", - йдеться в листі.

Автори звернення наголосили, що Валерій Гергієв, попри свою музичну славу, відомий публічною та неодноразовою підтримкою російського режиму і військової агресії проти України. 

У листі підкреслюється, що ця підтримка "виходить за межі мистецтва" і є публічними діями, що легітимізують режим, відповідальний за воєнні злочини, депортацію дітей, напади на цивільну інфраструктуру, а також на культурну спадщину України, яка також перебуває під захистом ЮНЕСКО.

"Українці вважають ЮНЕСКО останнім захисним бар'єром фундаментальних цінностей: пам'яті, правди та поваги – всього того, що зневажає російський уряд, - додається в листі. - Як установа, що є хранителькою пам'яті та гідності народів, може дозволити, щоб одне з місць, які ви захищаєте, приймало художника, що став міжнародним символом військової пропаганди? Як вона може ігнорувати глибоко образливий характер цього вибору для жертв конфлікту, для українського народу та для тих, хто бореться за мир і справедливість у світі?"

Автори листа зазначили, що проведення концерту Гергієва на території історичного палацу суперечить самим засадам ЮНЕСКО — захисту миру, культурної спадщини й солідарності між народами.

"Ми просимо ЮНЕСКО та міністерство культури Італії вжити рішучих і послідовних заходів для захисту принципів охорони та поваги до таких місць, як Регія Казерти, виступивши проти проведення концерту під керівництвом Гергієва, оскільки, на нашу думку, подібний захід рівнозначний легітимізації токсичної нарації, яка підживлює насильство та пропаганду", - підсумували у зверненні.

  • Раніше виступ російського диригента-путініста Гергієва в Італії засудив заступник голови Мінкульту Наджос.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Італія
ЮНЕСКО
Війна з Росією
Читайте також:
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Євген Козярін
16 липня, 2025 середа
Знищення енергетики РФ швидко наблизить перемогу України на стратегічному рівні, - генерал Кривонос
Автор Віталій Бесараб
16 липня, 2025 середа
Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
Дональд Трамп
Автор Дар'я Куркіна
11 липня, 2025 п'ятниця
"Побачите, що станеться": Трамп про удар РФ по пологовому будинку Харкова
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
18 липня
21:38
лікарня, пацієнтка
У Словенії ухвалили закон про евтаназію: невиліковно хворі зможуть піти з життя за допомогою медикаментів
21:38
Оновлено
БПЛА
Росія запустила дрони по Україні: на Київщині спрацювала ППО
21:37
Ексклюзив
Рустем Умєров
Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО
21:35
Фрідріх Мерц
Мерц сумнівається, що Україна вступить у ЄС до 2034 року
21:10
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Україна в будь-якому разі вже застосовуватиме далекобій, - генерал Мусаєв
21:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Трамп шукає спосіб посилити тиск на Путіна протягом цих 50 днів, - дипломат Брайза
20:48
Огляд
"Життя Чака"
Найочікуваніше "Життя Чака": що подивитися на вихідні
20:26
Збірна України з волейболу
Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
20:14
Шаблю гетьмана Мазепи представили у королівській зброярні в Лондоні
20:11
Юлія Свириденко
Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів
20:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді
20:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Кожен із них хоче, щоб інший вважав його божевільним: Портников про погрози Трампа Кремлю
20:00
OPINION
Чому промахнувся Казарін з критикою Гончаренка
19:47
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Імпульс": Міноборони запускає систему автоматизації обліку особового складу на рівнях бригад і нижче
19:47
Федір Веніславський
"Автори закону про воєнний стан написали багато дурниць": нардеп Веніславський прокоментував зміну уряду під час війни
19:45
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін хоче запросити Трампа до Пекіна на річницю закінчення Другої світової війни, Путін уже погодився, - The Times
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "більш відчутні українські далекобійні удари" по РФ
19:27
Ексклюзив
До Харкова почали долітати класичні FPV-дрони, - депутат облради Скорик
19:24
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм
19:21
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС
18:54
комендантська година
Можна перебувати на вулиці лише 4 години на добу: у частині Донеччини змінили тривалість комендантської години
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп бачить, що Путін використовує його у власних інтересах, і він розлючений, - дипломат Брайза
18:35
Оновлено
РФ запустила безпілотники по території України: на Дніпровщині та Сумщині є загиблі й поранені
18:32
Ердоган Путін
Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ
18:25
військовий квиток, мобілізація
ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві
18:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, - генерал Мусаєв
18:05
Оновлено
прапор, Євросоюз
Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками
18:03
OPINION
Національна єдність виявилася портфелем без ручки
17:59
У Мінцифри оголосили про плани запуску аналога американського DOGE Ілона Маска
17:45
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: відбулася процедура зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
17:36
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ": генералу РФ Чайко заочно повідомили про підозру
17:33
Ексклюзив
Віталій Портников
"Мовчання Путіна пов'язане з певними його намірами": Портников про відсутність реакції на ультиматум Трампа щодо 50 днів
17:33
Оновлено
Саміт НАТО у Гаазі
Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав
17:20
Ексклюзив
Сергій Братчук
На Кінбурнській косі з'явився український прапор, - Братчук
17:10
Wizz Air
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви
17:00
мобілізація
Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні
16:50
"Не змогли поділити безплатні хот-доги": роспропаганда намагається перекласти на ЗСУ провину за атаку на поліцейських на Харківщині
16:44
Батіг Індіани Джонса, що належав принцесі Діані, продали на аукціоні за $525 тис.
16:44
Україна ЄС
Стефанішина: 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося
16:39
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
Ми готові до співпраці з Польщею, зокрема поставити крапку в питаннях ексгумацій, - голова УІНП Алфьоров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV