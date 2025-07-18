"Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії

Про це йдеться в листі української громади до генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле, голови Національної комісії Італії при ЮНЕСКО доктора Антоніо Патуелі та міністра культури Італії Алессандро Джулі.

"Ми, Мережа асоціацій за Україну, українська громада в Італії та численні італійські громадяни, звертаємося до Вас із нагальним і рішучим закликом щодо концерту, запланованого на 27 липня 2025 року в Королівському палаці Казерти", - йдеться в листі.

Автори звернення наголосили, що Валерій Гергієв, попри свою музичну славу, відомий публічною та неодноразовою підтримкою російського режиму і військової агресії проти України.

У листі підкреслюється, що ця підтримка "виходить за межі мистецтва" і є публічними діями, що легітимізують режим, відповідальний за воєнні злочини, депортацію дітей, напади на цивільну інфраструктуру, а також на культурну спадщину України, яка також перебуває під захистом ЮНЕСКО.

"Українці вважають ЮНЕСКО останнім захисним бар'єром фундаментальних цінностей: пам'яті, правди та поваги – всього того, що зневажає російський уряд, - додається в листі. - Як установа, що є хранителькою пам'яті та гідності народів, може дозволити, щоб одне з місць, які ви захищаєте, приймало художника, що став міжнародним символом військової пропаганди? Як вона може ігнорувати глибоко образливий характер цього вибору для жертв конфлікту, для українського народу та для тих, хто бореться за мир і справедливість у світі?"

Автори листа зазначили, що проведення концерту Гергієва на території історичного палацу суперечить самим засадам ЮНЕСКО — захисту миру, культурної спадщини й солідарності між народами.

"Ми просимо ЮНЕСКО та міністерство культури Італії вжити рішучих і послідовних заходів для захисту принципів охорони та поваги до таких місць, як Регія Казерти, виступивши проти проведення концерту під керівництвом Гергієва, оскільки, на нашу думку, подібний захід рівнозначний легітимізації токсичної нарації, яка підживлює насильство та пропаганду", - підсумували у зверненні.