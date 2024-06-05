Ексасистентка Каньє Веста звинуватила його в домаганнях, репер назвав її поведінку розпусною

Про це пише Daily Mail.

46-річний скандальний репер Каньє Вест відреагував на судовий позов своєї колишньої асистентки Лорен Пішотті, в якому вона 3 червня звинуватила його в сексуальних домаганнях. Музикант та підприємець заявив, що 35-річна експомічниця сама займалася сексуальними переслідуваннями, вимагаючи взяти її на роботу та платити зарплату $4 млн.

В офіційній заяві колишня модель OnlyFans також звинуватила співака у незаконному розірванні контракту, а також у порушенні умов цього контракту. У відповіді Вест наголосив, що Пішотті звільнили через "розпусну та необґрунтовану" поведінку, а також тому, що вона вимагала величезну зарплату в $4 млн.

Офіційний представник музиканта назвав звинувачення Пішотті безпідставними, натомість звинувативши її в шантажі та вимаганнях.

"У відповідь на ці безпідставні звинувачення Ye (сценічний псевдонім репера, - ред.) подасть позов проти Пішотті, яка активно переслідувала його сексуально, щоб примусити його працевлаштувати її та отримати інші матеріальні вигоди, а потім займалася шантажем і вимаганням, коли її вимоги були відхилені", - сказав він.

Представник Каньє також повідомив, що Лорен нібито вкрала телефон зірки, щоб спробувати видалити докази, які б суперечили заявам у її власному позові.

Вест стверджував, що його колишня співробітниця була звільнена через різні причини, зокрема, що кваліфікація Пішотті не була відповідною для цієї посади.

Члени його команди також уточнили, що поряд із високими вимогами до зарплати вона також просила дорогі та екстравагантні речі, такі як сумка Birkin і Lamborghini. Представник репера також додав, що Лорен надіслала реперу оголені фото і нібито схиляла до сексу.

