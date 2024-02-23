Ексохоронець Майкла Джексона Фіддес розповів, чому попмузикант наважився на пластичні операції

Про це пише Daily Mail.

Колишній охоронець американського співака Майкла Джексона Метт Фіддес з’явився в нещодавньому епізоді подкасту The Steven Sulley Study. У розмові вони торкнулися теми першої операції з ринопластики музиканта, яку він зробив у 1979 році. Ця операція стала поштовхом до багаторічної трансформації.

Телеведучий Стівен Саллі пригадав, що Джексона завжди дражнили через розмір його носа. Однак Фіддес наполягає на тому, що насправді не це кепкування спонукало артиста пройти процедуру ринопластики, а скоріше жахлива травма, яку він отримав у віці 21 року в результаті "неймовірних" тренувань.

"Родина часто дражнила його через розмір носа — називали його "великим носом" і таке інше. Він говорив, що його тато був головним: "Ти отримав його не від мене, ти отримав його від своєї мами, це не від моєї сторони сім’ї". Це його дуже ображало", - пригадав Фіддес.

Утім самих лише глузувань було б недостатньо для того, щоб змусити Джексона на операцію.

"Майкл танцював у середньому близько трьох годин на день. На одному етапі він робив 50 обертів поспіль – це було неймовірно. Він впав і зламав ніс, і він побачив у цьому ідеальну можливість, поки він був під наркозом, просто отримати менший ніс", - розкрив деталі колишній працівник Джексона.

Посилаючись на чутки про те, що Джексон протягом свого життя робив кілька пластичних хірургічних операцій, Фіддес зазначив, що він ніколи не говорив з ним про це детально, але визнав, що всім було зрозуміло, що він лягав під ніж.

"Я не знаю, скільки у нього було операцій. Це не та тема, на яку я з ним детально розмовляв, але очевидно, що він переніс операцію на носі", - додав він.

Джексон став одним із найсумніших прикладів небезпеки косметичної хірургії, витративши 30 років на те, щоб досягти своєї ідеї досконалості.



