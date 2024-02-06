Єрмак поширив у телеграмі пісню переможниць Нацвідбору Євробачення-2024, його звинуватили в піратстві

На це звернуло увагу видання "СЛУХ".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму офіційному Телеграм-каналі виклав аудіо композиції Teresa & Maria, з якою виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona перемогли у національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2024". У такий спосіб Єрмак порушив права інтелектуальної власності виконавиць та авторок пісні. Поширення аудіо в Телеграм є відвертим піратством.

Фото: Скриншот з телеграм Андрія Єрмака

Права на Teresa & Maria належать лейблу ENKO, який до того ж є партнером найбільшого холдингу лейблів звукозапису Universal Music Group (UMG). UMG, захищаючи права своїх артистів 1 лютого видалив з TikTok усю свою музику.

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Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за порушення авторських і суміжних прав у статті 176, зокрема за розповсюдження творів, які є об'єктом авторського права. Крім того, у статті 51-2 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається адміністративна відповідальність за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності. Стаття 164-9 КпАП встановлює адміністративну відповідальність за незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів.

У коментарях під дописом "СЛУХ" в Instagram українці обурились, що піратством займаються представники влади України.

Нагадаємо, переможцями Нацвідбору на Євробачення-2024 стали Jerry Heil та Alyona Alyona. Вони будуть представляти Україну на пісенному конкурсі у Швеції, який проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали відбудуться 7 та 9 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.