ETNODIM втрапив у скандал, створивши у співпраці з ГУР вишиванку на честь польської Армії Крайової: коментар бренду

ETNODIM в instagram прокоментував ситуацію.

Український бренд одягу ETNODIM визнав, що припустився помилки.

"Історія ховає в собі багато болю. І коли ми говоримо про минуле, чиїсь символи боротьби можуть бути нашою раною. Символ, зображений на одній із сорочок, є саме таким. Осмислюючи цей досвід, ми хочемо сказати: він не має бути на вишиванці", - заявили в ETNODIM.

14 квітня стартував благодійний проєкт для ГУР від бренду ETNODIM. Вони презентували колекцію вишиванок "Свобода різна", щоб віддячити країнам, чиї добровольці допомагають Україні виборювати свободу.

Воїни Міжнародного легіону ГУР МОУ отримали вишиванки їхніх країн у подарунок. Вишиванки-подяки також доступні для придбання у фізичному вигляді на сайті магазину ETNODIM, а також у цифровому ― на платформі DressX. Кошти від продажу колекції будуть спрямовані на придбання засобів зв’язку для воїнів Міжнародного легіону ГУР МОУ.

"Котвиця ― емблема Армії Крайової, а також державні кольори ― білий і червоний прикрашають вишиванку, присвячену Польщі", - зазначили в телеграм-каналі ГУР.

В ETNODIM зауважили, що під час створення сорочок проводили серію досліджень та опитувань, на основі яких розроблялись дизайни.

"Серед десятків символів ми допустилися однієї помилки і готові її виправити. Ми вдячні воїнам легіону за їхню позицію і захист наших кордонів. Ми хочемо гідно презентувати голос України у світі, що каже: "Кожен, хто боронить нашу державу сьогодні, є одним із нас". Історія творить нові символи. Боротьба триває. Єдність - це частина нашої волі", - додали представники бренду.

Скандал розгорівся 17 квітня. Першим публічно на це звернув увагу громадський активіст Олег Слабоспицький.

"ETNODIM презентував вишиванку на честь польської Армії Крайової, яка під час Другої світової війни воювала проти УПА та відома вбивствами цивільного українського населення на Волині. Ви там геть з глузду з'їхали?", - обурився активіст.

Дискусія у коментарях під його дописом завершилася тим, що бренд оголосив, що прибрав з сайту чоловічу та жіночу вишиванки, присвячені Армії Крайової. У магазині на сторінці Facebook та на міжнародній платформі Dress X вишиті сорочки досі в наявності. Бренд пояснив, що вже звʼязалися з представниками Dress X, утім зняття з продажу вишиванок на платформі займає більше часу.

"Ми вже подали запит платформі Dress X про видалення сорочок, очікуємо. Запит може зайняти час, дякуємо за розуміння", - відповіли в ETNODIM.