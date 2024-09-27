Фронтмен Måneskin Даміано Девід почав сольну карʼєру, випустивши пісню Silverlines
Головний вокаліст італійської рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021, Даміано Девід презентував першу сольну композицію Silverlines
Про це пише Billboard.
27 вересня відбулася премʼєра пісні Silverlines, що ознаменувала початок сольної карʼєри 25-річного італійського музиканта Даміано Девід, найбільш відомого як фронтмен гурту Måneskin. Композицію спродюсував британський співак і композитор Labrinth.
"Ця пісня — дуже особлива історія для мене. Іноді ти чуєш пісню і думаєш: "Боже мій, ця пісня розповідає про мене". Для мене було неймовірно попрацювати з таким великим виконавцем, а також над піснею, яка, по суті, описує весь мій шлях", - поділився Даміано Девід.
Silverlines - емоційний трек, який починається як сувора, стримана меланхолійна мелодія, яка наповнює надією, коли досягає крещендо.
Labrinth раніше співпрацював з Біллі Айліш, The Weeknd, Нікі Мінаж та іншим артистами. За словами Даміано Девіда, співачка та авторка пісень Сара Гадсон уже працювала над мелодією з Labrinth, коли вирішила запропонувати співпрацю двом чоловікам.
Девід описав Labrinth як надзвичайно уважного продюсера, з яким було дуже легко працювати.
"Є рівень вразливості, якого я ніколи не досягав, і рівень чесності, якого мені так і не вдалося досягти не тому, що я не був чесним в інших піснях. Мені довелося глибше копнути в собі, щоб навіть дістатися до цієї інформації, а потім перетворити її на музику", - розповів музикант.
Разом з тим, Девід пояснив, чому ніколи не робив такого в Måneskin - музикант хотів поважати сильну ідентичність групи, яку він вважає частиною її успіху, а також "роль, яку йому призначили".
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