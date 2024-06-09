Гендельф із "Володаря перстнів" 85-річний Ієн Мак-Келлен заявив, що погодиться зіграти у новому фільмі про Ґолума
Ієн Мак-Келлен, який зіграв Гендальфа у трилогії "Володар перснів" та "Хоббіт", заявив, що повертається до своєї ролі у фільмі Пітера Джексона "Полювання на Ґолума"
Про це повідомляє Deadline.
Прем'єра фільму Пітера Джексона "Полювання на Ґолума" має відбутися у 2026 році.
За словами Мак-Келлена, коли він почув, що "у світі Толкіна щось відбувається", то "не голився місяцями", аби мати змогу повернутися до своєї ролі легендарного чарівника.
"Але немає ні сценарію, ні пропозиції, ні плану", - пояснив він, жартома додавши, що зіграє роль Гендальфа, якщо до цього часу буде живий.
- У травні компанія Warner Bros. оголосила, що у 2026 році вийде фільм "Полювання на Ґолума", що стане першою стрічкою з нової серії фільмів всесвіту "Володаря перснів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе