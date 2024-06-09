Гендельф із "Володаря перстнів" 85-річний Ієн Мак-Келлен заявив, що погодиться зіграти у новому фільмі про Ґолума

Про це повідомляє Deadline.

Прем'єра фільму Пітера Джексона "Полювання на Ґолума" має відбутися у 2026 році.

За словами Мак-Келлена, коли він почув, що "у світі Толкіна щось відбувається", то "не голився місяцями", аби мати змогу повернутися до своєї ролі легендарного чарівника.

"Але немає ні сценарію, ні пропозиції, ні плану", - пояснив він, жартома додавши, що зіграє роль Гендальфа, якщо до цього часу буде живий.