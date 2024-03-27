Генпрокуратура РФ просить мінʼюст визнати Пугачову іноагентом

Про це у себе в телеграм-каналі повідомив путініст Віталій Бородін.

Путініст та керівник російської організації, яка начебто займається боротьбою з корупцією, Віталій Бородін заявив, що звернувся до генеральної прокуратури РФ зі зверненням щодо співачки, яка підтримує Україну, Алли Пугачової.

Бородін отримав відповідь від генпрокуратури, у якій йому повідомили, що вже звернулися до міністерства юстиції із проханням визнати артистку, яка засудила російську воєнну агресію, іноземною агенткою.

"Почалася процедура визнання Алли Пугачової іноземним агентом, прокуратура просить міністерство юстиції РФ визнати Пугачову іноземним агентом. Сподіваюся, органи контролю доведуть цю справу до кінця, всім доброго дня", - написав Бородін.

Фото: з відкритих джерел

На початку березня Алла Пугачова відреагувала на слова путініста, російського співака Стаса Михайлова, який розкритикував артистів, що виїхали з Росії. Співачка повідомила, що "нормальні люди" не планують повертатись у країну-агресорку.

У квітні минулого року Бородін звернувся до генпрокуратури РФ з проханням перевірити Аллу Пугачову щодо фінансування Збройних Сил України. Артистка з родиною переїхала до Ізраїлю, а після масованої атаки ХАМАСу переїхали на Кіпр.