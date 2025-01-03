Герцогиня Сассекська у січні запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix

Про це вона повідомила в instagram.

Герцогиня Сассекська у січні запустить нове лайфстайл-шоу на Netflix, яке стримінговий сервіс описує як лайфстайл-шоу, що поєднає "практичні інструкції та відверту розмову". Проєкт отримає назву "З любов’ю, Меган".

Прем’єра відбудеться 15 січня. Шоу включатиме 8 епізодів по 30 хвилин, у яких з’являться такі знаменитості, як акторка Мінді Калінг і зірка "Форс-мажорів" і "Як я зустрів вашу маму" Ебігейл Спенсер.

У трейлері, опублікованому в четвер, Меган прикрашає торт малиною та збирає мед у Каліфорнії, де вона живе зі своїм чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми. Вона опублікувала трейлер у своєму новому акаунті в instagram, написавши: "Я була така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу, так само як мені сподобалося його робити".

Меган готує їжу на домашній кухні, купує квіти, сміється та обідає з друзями.

"Я збираюся поділитися кількома маленькими порадами та хитрощами... і як використовувати ці практики щодня. Ми не женемося за досконалістю... ми женемося за радістю", — каже Меган голосом за кадром у трейлері.

Кухарі Рой Чой і Еліс Вотерс також стануть гостями шоу.

"Всі запрошені творити диво кожної миті", - йдеться в трейлері.



