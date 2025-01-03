Герцогиня Сассекська у січні запускає нове лайфстайл-шоу на Netflix
Меган Маркл вестиме власне шоу "З любов’ю, Меган" на Netflix, яке вийде 15 січня і матиме 8 епізодів по 30 хвилин. Проєкт поєднає "практичні інструкції та відверту розмову"
Про це вона повідомила в instagram.
Герцогиня Сассекська у січні запустить нове лайфстайл-шоу на Netflix, яке стримінговий сервіс описує як лайфстайл-шоу, що поєднає "практичні інструкції та відверту розмову". Проєкт отримає назву "З любов’ю, Меган".
Прем’єра відбудеться 15 січня. Шоу включатиме 8 епізодів по 30 хвилин, у яких з’являться такі знаменитості, як акторка Мінді Калінг і зірка "Форс-мажорів" і "Як я зустрів вашу маму" Ебігейл Спенсер.
У трейлері, опублікованому в четвер, Меган прикрашає торт малиною та збирає мед у Каліфорнії, де вона живе зі своїм чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми. Вона опублікувала трейлер у своєму новому акаунті в instagram, написавши: "Я була така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу, так само як мені сподобалося його робити".
Меган готує їжу на домашній кухні, купує квіти, сміється та обідає з друзями.
"Я збираюся поділитися кількома маленькими порадами та хитрощами... і як використовувати ці практики щодня. Ми не женемося за досконалістю... ми женемося за радістю", — каже Меган голосом за кадром у трейлері.
Кухарі Рой Чой і Еліс Вотерс також стануть гостями шоу.
"Всі запрошені творити диво кожної миті", - йдеться в трейлері.
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