Гітарист Queen Браян Мей переніс інсульт та втратив контроль над лівою рукою

Про це пише BBC.

77-річний рок-музикант Браян Мей поділився, що переніс інсульт. Зараз у нього все гаразд, і він знову має змогу займатися музикою.

"Хороша новина полягає в тому, що я можу грати на гітарі після подій останніх кількох днів. Я кажу це тому, що у мене були певні сумніви, тому що та маленька проблема зі здоров’ям, про яку я згадував, сталася приблизно тиждень тому. Це те, що вони назвали легким інсультом. Раптом — зненацька — я втратив повний контроль над цією рукою. Тож маю сказати, це було трохи страшно", - поділився гітарист.

Він відзначив лікарів у лікарні Фрімлі в графстві Суррей.

"Отже, хороша новина полягає в тому, що я в порядку. Я просто роблю те, що мені кажуть. І це, по суті, нічого", - зазначив Мей.

Музикант також зауважив, що лікарі ввели певні обмеження для нього.

"Мені заборонено виходити на вулицю, керувати автомобілем, сідати в літак, заборонено підвищувати пульс", - додав гітарист.

Браян Мей пояснив, що нічого не казав публічно про інсульт, коли він стався, оскільки не хотів співчуття.

"Будь ласка, не робіть цього, тому що це захарастить мою поштову скриньку, а я це ненавиджу", — підсумував він.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії стверджує, що інсульт є серйозним захворюванням, яке загрожує життю і виникає, коли припиняється кровопостачання до частини мозку. Однією з його ознак часто є слабкість або оніміння однієї руки. Також при інсульті одна сторона обличчя опускається, а мова стає невиразною або спотвореною.

Існує також пов’язаний стан, який називається транзиторною ішемічною атакою, коли кровопостачання мозку тимчасово припиняється, що викликає те, що часто описують як мікроінсульт.

