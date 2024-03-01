Гурт "Фіолет" випустив кліп на пісню "Уяви собі", у якому знялася зірка "Спіймати Кайдаша" Хижняк
Гурт "Фіолет" презентував романтичний чорно-білий кліп на сингл "Уяви собі", у головних ролях знялись фронтмен Сергій Мартинюк та акторка Антоніна Хижняк
Новиною гурт поділився в Instagram.
1 березня український попрок гурт з Луцька "Фіолет" запремʼєрив пісню "Уяви собі" та кліп на неї.
"Ніколи не знаєш, що несе за собою завтра і яке з твоїх "люблю" стане останнім. Тримаєшся думками за сьогодні, руками і серцем за найближчих. Згадуєш, мрієш, любиш вже і сьогодні. Ніби завтра нема, а тобі знову сімнадцять. Тільки уявіть собі…", - прокоментував премʼєру вокаліст гурту Сергій Мартинюк.
Кліп зняв режисер Олександр Хоменко. Він розповідає історію кохання пари, яку грає акторка Антоніна Хижняк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та сам фронтмен гурту Сергій "Колос" Мартинюк. Історія розгортається від фіналу до початку — до моменту знайомства головних героїв.
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