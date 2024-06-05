Гурт Latexfauna провів благодійний тур у Канаді та США і зібрав 2 млн грн на катери для ГУР

Про це повідомляє ГУР МО в телеграм-каналі.

Український чилвейв-гурт Latexfauna провів благодійний тур у Північній Америці, де зібрав 2 млн грн на катери для української розвідки. Під час концертів у Торонто, Сіетлі, Ванкувері, Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско пройшли благодійні аукціони, де музиканти розігрували колекційні сувеніри з підписами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО



"Катери для ГУР" ― постійний проєкт благодійного фонду Діани Подолянчук, який реалізується за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО

Фото: ГУР МО



До ініціативи долучилися музиканти, представники українського та іноземного бізнесу, а також люди з усього світу, яку хочуть допомогти Україні у боротьбі з російським агресором.

Фото: ГУР МО