Гурт Oasis возз’єднався після 15-річної перерви і оголосив про світовий тур 

Про це пише ВВС.

25 серпня брати Галлагери натякнули на повернення гурту Oasis. 27 серпня вони оголосили, що наступного року зіграють низку концертів, вирушивши у світовий тур.

Це буде вперше, коли брати Ноель і Ліам Галлагери гратимуть разом з 2009 року. Рівно 15 років тому, 28 серпня 2009 року музиканти побилися за лаштунками фестивалю Rock en Seine в Парижі. Це стало приводом для того, щоб гурт Oasis розпався.

У соцмережі X раніше зʼявилося повідомлення від Ліама: "Я ніколи не любив слово "колишній".

Тепер вони оголосили про світовий тур, проте наразі відомі дати концертів лише у Великій Британії та Ірландії.

4, 5 липня - місто Кардіфф, стадіон "Принсіпаліті";

11, 12, 19, 20 липня - Манчестер, "Гітон Парк";

25, 26 липня та 2, 3 серпня - Лондон, стадіон "Уемблі";

8, 9 серпня - Единбург, стадіон "Газ Мюррейфілд";

16, 17 серпня - Дублін, "Кроук Парк".

"Гармати замовкли. Зірки зійшлися. Велике очікування закінчилося. Приходьте подивитися. Це не буде транслюватися по телебаченню", - зазначили музиканти у своїй заяві.

Згодом Oasis оголосить дати шоу в інших містах. Музиканти планують виступити за межами Європи пізніше наступного року.

Це більше, ніж звичайне возз’єднання гурту, адже це також братерське примирення. У Ліама та Ноеля Галлагерів завжди були неспокійні стосунки. За всі роки існування гурту було зірвано низку турів, що завершилося залаштунковою бійкою в 2009 році. Сварка призвела до того, що Ноель покинув Oasis.



