Гурт Oasis возз’єднався після 15-річної перерви і оголосив про світовий тур
Після загадкового анонсу британські музиканти Ноел і Ліам Галлагери підтвердили інформацію про воззʼєднання рок-гурту Oasis та назвали дати концертів у Великій Британії та Ірландії
Про це пише ВВС.
25 серпня брати Галлагери натякнули на повернення гурту Oasis. 27 серпня вони оголосили, що наступного року зіграють низку концертів, вирушивши у світовий тур.
Це буде вперше, коли брати Ноель і Ліам Галлагери гратимуть разом з 2009 року. Рівно 15 років тому, 28 серпня 2009 року музиканти побилися за лаштунками фестивалю Rock en Seine в Парижі. Це стало приводом для того, щоб гурт Oasis розпався.
У соцмережі X раніше зʼявилося повідомлення від Ліама: "Я ніколи не любив слово "колишній".
Тепер вони оголосили про світовий тур, проте наразі відомі дати концертів лише у Великій Британії та Ірландії.
4, 5 липня - місто Кардіфф, стадіон "Принсіпаліті";
11, 12, 19, 20 липня - Манчестер, "Гітон Парк";
25, 26 липня та 2, 3 серпня - Лондон, стадіон "Уемблі";
8, 9 серпня - Единбург, стадіон "Газ Мюррейфілд";
16, 17 серпня - Дублін, "Кроук Парк".
"Гармати замовкли. Зірки зійшлися. Велике очікування закінчилося. Приходьте подивитися. Це не буде транслюватися по телебаченню", - зазначили музиканти у своїй заяві.
Згодом Oasis оголосить дати шоу в інших містах. Музиканти планують виступити за межами Європи пізніше наступного року.
Це більше, ніж звичайне возз’єднання гурту, адже це також братерське примирення. У Ліама та Ноеля Галлагерів завжди були неспокійні стосунки. За всі роки існування гурту було зірвано низку турів, що завершилося залаштунковою бійкою в 2009 році. Сварка призвела до того, що Ноель покинув Oasis.
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