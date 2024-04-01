​​Гурт Sum 41, який оголосив про розпад, випустив прощальний альбом Heaven :x: Hell

Про це пише музичне видання Consequence.

Канадський гурт Sum 41 випустив свій останній в карʼєрі альбом Heaven: x: Hell. Це подвійний лонгплей, що включає поппанк на одному диску та хеві-метал на іншому.

Загалом платівка містить 20 композицій. 10 - у частині Heaven - записані у жанрі поппанк, а інші 10 - у Hell - виконані в жанрі хеві-метал. Альбом вийшов після того, як ветерани панку оголосили в травні 2023 року про розпад гурту після 27 років його існування.

"Мені подобається Sum 41, те, чого ми досягли, що витримали та створили разом, тому я хочу завершити його. Було стільки разів, коли ми могли розійтися. Чомусь ми продовжували бути разом. Я пишаюся цим. Настав правильний час піти", — сказав у заяві вокаліст Дерік Віблі.

Тоді ж музикант оголосив про прощальний тур гурту, який триватиме до 2025 року.

"Я вкладаю всю свою енергію в те, що попереду. Це буде найбільший тур у нашому житті, і я хочу зробити це найкраще шоу, яке ми коли-небудь робили. Це воно", - наголосив Віблі.

У рамках масштабного міжнародного туру Tour of the Setting Sum вони відіграють концерти в США та Європі, а завершать його в Канаді.

Разом із релізом Sum 41 опублікували кліп на трек Dopamine.